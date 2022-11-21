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Российский корабль шпионил за тестированием нового оружия у берегов Великобритании. Как ответили англичане

Российская Федерация продолжает шпионить по многим странам, в том числе и Великобритании, которая поставляет Украине оружие.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Российское судно приблизилось к берегам Соединенного Королевства в Северном море и следило за испытанием новых морских беспилотников ВМС Великобритании, включая автономные пусковые установки ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Express.

Российский корабль шпионил за тестированием нового оружия у берегов Великобритании. Как ответили англичане

Российский корабль шпионил за британцами. Фото: из открытых источников

Согласно источникам британского издания, российское исследовательское судно "Адмирал Владимирский" начало шестидневную миссию у побережья Шотландии 10 ноября. Но вместо научных дел, россияне шпионили за испытанием ВМС Великобритании.

Судно "Адмирал Владимирский" намеренно не заходило в британские территориальные воды, но остановилось вблизи места, где британское судно HMS Enterprise проводило экспериментальные испытания морских дронов.

Также британцы тестировали 12-метровую плавучую ракетную установку с дистанционным управлением, которая должна использоваться при штурме берегов в качестве поддержки кораблей флота Британии.

На такие действия россиян ВМС Великобритании предприняли необходимые контрмеры и отправили два корабля: авианосец HMS Queen Elizabeth и фрегата HMS Northumberland. Россияне были вынуждены отказаться от шпионажа и покинули территорию вблизи места испытаний.

Вероятно, россияне боятся украинских атак с использованием морских беспилотников, ведь ВСУ в октябре удалось нанести удар по кораблям в бухте Севастополя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую подлодку заметили у берегов Франции.

Также "Комментарии" писали о том, что литовцы собрали для Украины деньги на морской беспилотник.



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Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1698914/madfox-vessel-royal-navy-russia-spy-plot-uk-undersea-cables
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