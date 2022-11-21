Российский корабль шпионил за тестированием нового оружия у берегов Великобритании. Как ответили англичане

Российское судно приблизилось к берегам Соединенного Королевства в Северном море и следило за испытанием новых морских беспилотников ВМС Великобритании, включая автономные пусковые установки ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Express.

Российский корабль шпионил за британцами. Фото: из открытых источников

Согласно источникам британского издания, российское исследовательское судно "Адмирал Владимирский" начало шестидневную миссию у побережья Шотландии 10 ноября. Но вместо научных дел, россияне шпионили за испытанием ВМС Великобритании.

Судно "Адмирал Владимирский" намеренно не заходило в британские территориальные воды, но остановилось вблизи места, где британское судно HMS Enterprise проводило экспериментальные испытания морских дронов.

Также британцы тестировали 12-метровую плавучую ракетную установку с дистанционным управлением, которая должна использоваться при штурме берегов в качестве поддержки кораблей флота Британии.

На такие действия россиян ВМС Великобритании предприняли необходимые контрмеры и отправили два корабля: авианосец HMS Queen Elizabeth и фрегата HMS Northumberland. Россияне были вынуждены отказаться от шпионажа и покинули территорию вблизи места испытаний.

Вероятно, россияне боятся украинских атак с использованием морских беспилотников, ведь ВСУ в октябре удалось нанести удар по кораблям в бухте Севастополя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую подлодку заметили у берегов Франции.

Также "Комментарии" писали о том, что литовцы собрали для Украины деньги на морской беспилотник.

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