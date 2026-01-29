Российский корабль заметили вблизи подводных кабелей: Великобритания задействовала боевой вертолет

Королевский флот Великобритании был вынужден вмешаться после того, как российское грузовое судно "Синегорск" остановилось у критически важной подводной инфраструктуры в Бристольском проливе. Инцидент произошел на фоне растущего беспокойства Лондона по безопасности морских коммуникаций и деятельности так называемого "теневого флота" России.

Российское судно. Фото: MOD

По данным морских сервисов мониторинга, "Синегорск" стал на якорь примерно в 1,6 км от подводных кабелей, обеспечивающих связь Великобритании с США, Канадой, Испанией и Португалией. Судно оставалось неподвижным около 14 часов. Российский экипаж объяснил это "необходимыми ремонтными работами", однако такое поведение вызвало подозрение у британских служб.

Сначала за судном следил самолет береговой охраны, несколько раз круживший над районом стоянки. Впоследствии, после длительного пребывания российского корабля у кабелей, с военно-морской базы Йовилтон был поднят ударный вертолет Wildcat Королевских ВМС. Вскоре после этого "Синегорск" снялся с якоря и направился в международные воды.

Теневая министерша безопасности Великобритании Алисия Кернс заявила, что действия судна выглядят глубоко подозрительными.

"Движение этого российского корабля вызывает глубокие подозрения прямо над нашими трансатлантическими глубоководными кабелями передачи данных. Еще одно напоминание о постоянных и губительных угрозах, с которыми наша страна сталкивается со стороны Путина и его союзников", — сказала Кэрнс.

Последним портом захода "Синегорска" был Архангельск. Хотя это гражданский порт, там также находится военно-морская база РФ.

