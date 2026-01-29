Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Королевский флот Великобритании был вынужден вмешаться после того, как российское грузовое судно "Синегорск" остановилось у критически важной подводной инфраструктуры в Бристольском проливе. Инцидент произошел на фоне растущего беспокойства Лондона по безопасности морских коммуникаций и деятельности так называемого "теневого флота" России.
Российское судно. Фото: MOD
По данным морских сервисов мониторинга, "Синегорск" стал на якорь примерно в 1,6 км от подводных кабелей, обеспечивающих связь Великобритании с США, Канадой, Испанией и Португалией. Судно оставалось неподвижным около 14 часов. Российский экипаж объяснил это "необходимыми ремонтными работами", однако такое поведение вызвало подозрение у британских служб.
Сначала за судном следил самолет береговой охраны, несколько раз круживший над районом стоянки. Впоследствии, после длительного пребывания российского корабля у кабелей, с военно-морской базы Йовилтон был поднят ударный вертолет Wildcat Королевских ВМС. Вскоре после этого "Синегорск" снялся с якоря и направился в международные воды.
Теневая министерша безопасности Великобритании Алисия Кернс заявила, что действия судна выглядят глубоко подозрительными.
Последним портом захода "Синегорска" был Архангельск. Хотя это гражданский порт, там также находится военно-морская база РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия разрабатывает новое оружие, которое может атаковать подводные кабели.
Также "Комментарии" писали, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели.