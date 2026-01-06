logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Росія розробляє нову зброю: які об’єкти готується атакувати (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія розробляє нову зброю: які об’єкти готується атакувати (ФОТО)

РФ створює підводні безпілотники під виглядом наукових апаратів.

6 січня 2026, 09:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія розробляє нове покоління підводних безпілотників, які офіційно позиціонуються як цивільні та наукові апарати, але вони можуть мати приховане військове призначення. Йдеться про цілу екосистему морських дронів, здатних працювати з підводною інфраструктурою, зокрема кабелями зв’язку та трубопроводами, що є критично важливими для країн Європи.

Росія розробляє нову зброю: які об’єкти готується атакувати (ФОТО)

Рендер підводного морського дрона "Аргус-И"

Як повідомляє український військовий портал Defence Express із посиланням на OSINT-аналітика H. I. Sutton, конструкторське бюро "Рубін" у РФ розробляє систему з трьох апаратів: "Октавія", "Аргус-И" та "Аргус-Д". Формально їх призначення — це наукові дослідження, екологічний моніторинг та інспекція трубопроводів. Проте характеристики дронів вказують на потенційну здатність до диверсій.

Росія розробляє нову зброю: які об’єкти готується атакувати (ФОТО) - фото 2

Станція "Октавия" із екосистеми дронів "Аргус"

Росія розробляє нову зброю: які об’єкти готується атакувати (ФОТО) - фото 2

Рендер підводного морського дрона "Аргус-И"

"Октавія" виконує роль підводної док-станції для зберігання та підзарядки інших апаратів. "Аргус-И" — це інспекційний дрон із сенсорами, який може детально обстежувати трубопроводи. 

Росія розробляє нову зброю: які об’єкти готується атакувати (ФОТО) - фото 2

Рендер підводного морського дрона-доставника "Аргус-Д"

Найбільші побоювання викликає "Аргус-Д" — це важкий апарат вантажністю до 300 кг, який здатен доставляти об’єкти на морське дно. Експерти не виключають, що замість наукового обладнання він може транспортувати вибухові пристрої або морські міни.

"Для ураження більшої частини підводної інфраструктури у Балтійському морі знадобилось би розгортання з борту певного судна чи можливо підводного човна. А це сильно ускладнило б його застосування, адже носій одразу буде виявлено" — зауважує Defence Express.

Однак, на тлі нещодавніх інцидентів із пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі ці розробки можуть нести загрозу для Європи та НАТО. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що китайські інженери винайшли пристрої, щоб швидкого і дешевого рвати підводні кабелі.

Також "Коментарі" писали, що Лондон запускає секретний проєкт проти російських підводних загроз через інциденти з морськими кабелями.



Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashisti_prikrivajuchis_naukovimi_tsiljami_gotujutsja_rizati_pidvodni_kabeli_ta_truboprovodi_dlja_chogo_stvorjujut_novij_zasib-21392.html
