Росія розробляє нову зброю: які об’єкти готується атакувати (ФОТО)

Росія розробляє нове покоління підводних безпілотників, які офіційно позиціонуються як цивільні та наукові апарати, але вони можуть мати приховане військове призначення. Йдеться про цілу екосистему морських дронів, здатних працювати з підводною інфраструктурою, зокрема кабелями зв’язку та трубопроводами, що є критично важливими для країн Європи.

Як повідомляє український військовий портал Defence Express із посиланням на OSINT-аналітика H. I. Sutton, конструкторське бюро "Рубін" у РФ розробляє систему з трьох апаратів: "Октавія", "Аргус-И" та "Аргус-Д". Формально їх призначення — це наукові дослідження, екологічний моніторинг та інспекція трубопроводів. Проте характеристики дронів вказують на потенційну здатність до диверсій.

"Октавія" виконує роль підводної док-станції для зберігання та підзарядки інших апаратів. "Аргус-И" — це інспекційний дрон із сенсорами, який може детально обстежувати трубопроводи.

Найбільші побоювання викликає "Аргус-Д" — це важкий апарат вантажністю до 300 кг, який здатен доставляти об’єкти на морське дно. Експерти не виключають, що замість наукового обладнання він може транспортувати вибухові пристрої або морські міни.

"Для ураження більшої частини підводної інфраструктури у Балтійському морі знадобилось би розгортання з борту певного судна чи можливо підводного човна. А це сильно ускладнило б його застосування, адже носій одразу буде виявлено" — зауважує Defence Express.

Однак, на тлі нещодавніх інцидентів із пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі ці розробки можуть нести загрозу для Європи та НАТО.

