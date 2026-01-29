Російський корабель помітили поблизу підводних кабелів: Велика Британія задіяла бойовий гелікоптер

Королівський флот Великої Британії був змушений втрутитися після того, як російське вантажне судно "Сінєгорск" зупинилося поблизу критично важливої підводної інфраструктури у Брістольській протоці. Інцидент стався на тлі зростаючого занепокоєння Лондона щодо безпеки морських комунікацій і діяльності так званого "тіньового флоту" Росії.

Російське судно. Фото: MOD

За даними морських сервісів моніторингу, "Сінєгорск" став на якір приблизно за 1,6 км від підводних кабелів, які забезпечують зв’язок Великої Британії зі США, Канадою, Іспанією та Португалією. Судно залишалося нерухомим близько 14 годин. Російський екіпаж пояснив це "необхідними ремонтними роботами", однак така поведінка викликала підозру у британських служб.

Спочатку за судном стежив літак берегової охорони, який кілька разів кружляв над районом стоянки. Згодом, після тривалого перебування російського корабля поблизу кабелів, з військово-морської бази Йовілтон був піднятий ударний гелікоптер Wildcat Королівських ВМС. Невдовзі після цього "Сінєгорск" знявся з якоря та попрямував у міжнародні води.

Тіньова міністерка безпеки Великої Британії Алісія Кернс заявила, що дії судна виглядають глибоко підозрілими.

"Рух цього російського корабля викликає глибокі підозри прямо над нашими трансатлантичними глибоководними кабелями передачі даних. Ще одне нагадування про постійні та згубні загрози, з якими наша країна стикається з боку Путіна та його союзників", — сказала Кернс.

Останнім портом заходу "Сінєгорска" був Архангельськ. Хоч це цивільний порт, там також розташована військово-морська база РФ.

