Англия ужесточила локдаун по трехуровневой системе ограничений

Более 20 миллионов человек на обширных территориях Англии будут вынуждены жить, соблюдая самые жесткие ограничения COVID-19 из-за распространения коронавируса. Лондон остается во второй категории "повышенной готовности".

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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в четверг объявил окончательные детали новых мер, которые должны вступить в силу, когда общие ограничения перестанут действовать 2 декабря.

"Надежда на горизонте, но нам еще предстоит продвинуться вперед, поэтому мы все должны думать глубже. Конец близок, мы не должны сдаваться сейчас", — сказал Хэнкок парламенту, сославшись на растущие перспективы появления вакцины против коронавируса в ближайшие месяцы.

В Великобритании зарегистрировано самое высокое официальное число погибших в Европе от пандемии COVID-19.

"Мы должны следовать этим новым правилам и убедиться, что наши сегодняшние действия спасут жизни в будущем и помогут нашей стране пройти через это", — сказал Хэнкок.

На втором уровне, где находится Лондон, разрешены собрания до 6 человек. Алкоголь можно предлагать в заведениях только вместе с едой. Посещение спортивных мероприятий ограничено.

Однако некоторые крупные регионы Англии, включая северный город Манчестер и процветающее юго-восточное графство Кент, были помещены на третий уровень, где закрыты заведения общественного питания.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня, 26 ноября, Грузия ужесточила карантин.





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