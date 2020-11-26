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Главная Новости Мир Ближний Восток Новый локдаун: Грузия вводит комендантский час и закрывает магазины
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Новый локдаун: Грузия вводит комендантский час и закрывает магазины

Все рестораны, кафе, открытые рынки, торговые центры, бассейны и тренажерные залы будут закрыты на два месяца

сегодня, 13:36
Автор:

Татьяна Лозовенко

Грузия вводит дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса: комендантский час, закрытие большинства магазинов, ресторанов, бассейнов и тренажерных залов, ограничение движения транспорта и запрет на спортивные и культурные мероприятия.

Новый локдаун: Грузия вводит комендантский час и закрывает магазины

Фото: из открытых источников

Премьер-министр страны Георгий Гахария заявил в четверг, что новые меры вступят в силу в субботу и продлятся до 31 января. Ограничения будут временно ослаблены с 24 декабря по 3 января и с 6-7 января.

Он сказал, что комендантский час будет продлен по всей стране, а не только в крупных городах. Он начнется на час раньше, в 22:00, и продлится до 5:00. Все рестораны, кафе, открытые рынки, торговые центры, бассейны и тренажерные залы будут закрыты на два месяца, хотя остаются разрешенными услуги доставки еды, въезда и выезда.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня, 26 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс подтвердил, что горнолыжные курорты в стране останутся закрытыми. Кроме того, сегодня Германия потребовала от ЕС полностью запретить горнолыжный отдых из-за пандемии.




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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-georgia/georgia-introduces-new-restrictions-for-two-months-to-curb-covid-19-idUSKBN28613T?il=0
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