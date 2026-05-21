Санкції дали тріщину: Британія пішла на поступки Росії через загрозу паливній кризі
Санкції дали тріщину: Британія пішла на поступки Росії через загрозу паливній кризі

Лондон виявився залежним від зовнішніх постачань палива, а рішення уряду Стармера вже називають тривожним сигналом для всієї енергетичної політики країни

21 травня 2026, 07:20
Кравцев Сергей

Уряд Великобританії фактично пом'якшив частину обмежень проти Росії на тлі зростаючих ризиків енергетичної кризи. Як пише The Telegraph, рішення прем'єр-міністра Кіра Стармера дозволити обмежений імпорт дизельного та авіаційного палива стало ознакою серйозної вразливості британської енергетичної системи.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, Лондон побоюється можливих перебоїв із постачанням палива вже цього літа. Головною загрозою називають нестабільність на Близькому Сході та ризики для маршрутів через Ормузьку протоку, через яку проходить значна частина постачань авіаційної гасу.

Незважаючи на заяви Стармера про підготовку нових жорстких санкцій проти Москви, сам факт послаблень викликав резонанс. Експерти зазначають, що Британія виявилася надто залежною від зовнішнього ринку, оскільки є найбільшим нетто-імпортером авіаційного палива в Європі.

Ситуацію посилює стан британської нафтопереробки. Якщо у 1970-х роках у країні працювали 18 нафтопереробних заводів, то після останніх закриттів у 2025 році їх залишилося лише чотири. На думку аналітиків, причиною стали високі екологічні податки та дорога електроенергія для промисловості, що зробило галузь нерентабельною.

Крім того, країна практично втратила серйозні резерви палива. Журналісти зазначають, що нинішня система зберігання побудована за принципом "точно вчасно", через що запасів авіаційної гасу вистачить лише приблизно на місяць у разі масштабної кризи.

На цьому фоні у Британії дедалі голосніше звучать заклики переглянути енергетичну стратегію. Йдеться про відновлення видачі ліцензій на видобуток нафти та газу в Північному морі, а також підтримку власних нафтопереробних потужностей. В іншому випадку, попереджають експерти, нинішні поступки Росії можуть стати лише початком серйозніших проблем для британської економіки та енергетичної безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Британія раптово пом'якшила санкції на паливо з РФ: деталі.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/opinion/2026/05/20/britain-must-become-more-resilient-and-fast/
