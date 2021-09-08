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Школьник показал неожиданную находку на картах Google: куда ведет "отверстие к центру Земли"

Британский школьник Чепмен увидел "отверстие, ведущее к центру Земли" на картах Google

сегодня, 10:20
Автор:

Хмільовська Інна

Школьник был удивлен, когда увидел в Картах Google незнакомый ориентир. 12-летний Рори Чепмен просматривал карту Интернета, чтобы где-то прогуляться во время своей следующей семейной экскурсии, когда осматривал остров Хилбре в Западном Кирби, штат Виррал в Англии. На неожиданную находку обратили внимание журналисты Liverpool Echo.

Школьник показал неожиданную находку на картах Google: куда ведет "отверстие к центру Земли"

Отверстие к центру Земли, фото с открытых источников

Во время осмотра, над береговой линией он заметил туристическую икону (также известную как икону камеры) под названием "отверстие к центру Земли". Рори с Уолласи рассказал, что смотрел на карту острова Хилбре с мамой, когда делали географию, чтобы знать, где это.

"Я никогда раньше этого не замечал, и когда я это увидел, я подумал, что они выкопали огромную яму на одном из островов. Выкопали один из островов Хильбре?", — говорит школьник.

Школьник показал неожиданную находку на картах Google: куда ведет ”отверстие к центру Земли” - фото 2

Смущенный он спросил своего 36-летнего отца об отверстии к центру Земли, однако он его тоже видел впервые. Пользователи в Facebook также не имели представления о том, что это за маркировку, и с тех пор его удалили: "Ооо, как интригующе!", "Все, что было, было удалено", "Возможно, в центре Земли есть дыра. Будьте осторожны ".

Острова Хилбре — это уникальная совокупность островов, которые являются местным природным заповедником в пределах лимана, является объектом особого научного интереса. Многие приезжают и исследуют безлюдную землю и надеются увидеть нескольких тюленей, которые часто посещают воды у побережья Виррал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что Европа оказалась в опасности : в каких регионах ученые прогнозируют суровые засухи. Исследователи из Германии и Канады показали, что Европу в будущем ожидают учащения засух, которые будут более длительными и более суровыми


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Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/schoolboy-left-speechless-what-found-21472788
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