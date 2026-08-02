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Slava Kot
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем столкнулся с острой критикой после решения возобновить членство депутата Дианы Эбботт в Лейбористской партии. Политика ранее неоднократно попадала скандалы из-за высказываний, которые ее оппоненты называют антисемитскими и созвучными с российской пропагандой.
Диана Эбботт. Фото: скриншот с видео
Диану Эбботт впервые отстранили от членства в партии в 2023 году после ее заявлений о том, что евреи якобы сталкиваются с расизмом иначе, чем темнокожие люди. Дополнительную волну критики вызвало ее использование в соцсетях названия "Еврейские силы обороны" по Армии обороны Израиля. В июле 2025 года дисциплинарные мероприятия повторились после того, как депутат вновь высказала схожие взгляды. Несмотря на это, новый глава британского правительства решил вернуть ему партийное членство.
Однако наибольшее беспокойство среди лейбористов вызывает позиция Эбботт относительно войны России против Украины. Она неоднократно критиковала военную помощь Киеву и называла поддержку Украины "кампанией НАТО против России". Также депутат публично отвергала предупреждение о возможной угрозе со стороны Кремля для других европейских стран, называя их "абсурдными".
Такие заявления вызвали резкую реакцию внутри самой Лейбористской партии. Часть депутатов считает, что подобная риторика противоречит официальной позиции Великобритании и подрывает доверие к политической силе.