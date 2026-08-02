Премьер-министр Великобритании Энди Бернем столкнулся с острой критикой после решения возобновить членство депутата Дианы Эбботт в Лейбористской партии. Политика ранее неоднократно попадала скандалы из-за высказываний, которые ее оппоненты называют антисемитскими и созвучными с российской пропагандой.

Диана Эбботт. Фото: скриншот с видео

Диану Эбботт впервые отстранили от членства в партии в 2023 году после ее заявлений о том, что евреи якобы сталкиваются с расизмом иначе, чем темнокожие люди. Дополнительную волну критики вызвало ее использование в соцсетях названия "Еврейские силы обороны" по Армии обороны Израиля. В июле 2025 года дисциплинарные мероприятия повторились после того, как депутат вновь высказала схожие взгляды. Несмотря на это, новый глава британского правительства решил вернуть ему партийное членство.

Однако наибольшее беспокойство среди лейбористов вызывает позиция Эбботт относительно войны России против Украины. Она неоднократно критиковала военную помощь Киеву и называла поддержку Украины "кампанией НАТО против России". Также депутат публично отвергала предупреждение о возможной угрозе со стороны Кремля для других европейских стран, называя их "абсурдными".

Такие заявления вызвали резкую реакцию внутри самой Лейбористской партии. Часть депутатов считает, что подобная риторика противоречит официальной позиции Великобритании и подрывает доверие к политической силе.

"Нет никакой войны НАТО против России, как и никакого западного сговора по сочинению российской угрозы. Россия вторглась в Украину, чтобы захватить ее территорию, и ведет войну на уничтожение. Если бы такие заявления сделал рядовой гражданин, их можно было бы считать бредом. Но когда это говорит действующий депутат парламента – это опасно и безответственно", – отреагировал один из депутатов Лейбористской партии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый премьер Британии Энди Бернем сделал первое заявление об Украине.