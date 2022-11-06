Скандал: жена британского премьера продолжает зарабатывать деньги в России

В эфире одного из телеканалов Великобритании новый премьер страны Риши Сунак не смог возразить журналистам, когда те задали ему провокационный вопрос относительно его жены. Оказалось, индийская компания, частью которой владеет жена политика, продолжает работать в России.

Скандальный вопрос журналистов прозвучал в эфире телеканала Sky News, передает "Европейская правда".

Все началось с того, что телеведущая лишь процитировала премьеру информацию, которая появилась в открытых источниках в интернете. Речь зашла о консалтинговой компании Infosys, доля которой находиться в собственности у жены Сунака. Данная фирма, несмотря на российское вторжение в Украину, до сих пор не закрыла офис в Москве. Более того, по имеющимся данным, Infosys активно продолжает сотрудничать с Альфа-банком.

На вопрос, является ли эта информация правдой, Сунак не стал отвечать. Мужчина лишь отметил, что готов говорить лишь на те темы, за которые несет ответственность как премьер.

Телеведущая британского телеканала, несмотря на нежелание Сунака говорить о бизнесе жены, продолжила развивать тему.

"Судя по всему, ваша семья продолжает зарабатывать деньги на путинском режиме. Это странно, учитывая, что налоги миллионов граждан Великобритании идут на помощь Украине, страдающей от военного вторжения РФ", — отметила журналистка.

Сунак на откровенный упрек со стороны телеведущей лишь добавил, что лично он не имеет отношения к компании Infosys, а значит не может контролировать её деятельность, в том числе на территории РФ.

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