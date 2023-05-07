Сколько стоит корона короля Чарльза ІІІ: эксперты назвали цену

6 мая один из самых больших символов королевской власти в Великобритании – корона – был помещен на председателя Чарльза III во время его официального восхождения на престол. Несмотря на то, что официально королевская корона бесценна, эксперты смогли определить ее приблизительную стоимость. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Mirror.

Эксперты оценили стоимость королевской короны. Фото из открытых источников

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне завершилась церемония коронации короля Великобритании Чарльза III и его супруги Камиллы. Королевская пара села в золотую карету и вернулась в Букингемский дворец.

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Важнейшим символом коронации является корона св. Эдвард. Уникальное украшение было создано для коронации Карла II в 1649 году, она заменила средневековую корону, которая была изготовлена ​​в 11 веке.

Корона весит около двух килограмм и изготовлена ​​из чистого золота. Она содержит более 400 драгоценных камней, включая шесть сапфиров и 12 рубинов. Несмотря на то, что точная стоимость короны остается неизвестной многие годы, эксперты оценили, что она стоит 4-6 миллиардов долларов.

Интересно, что согласно королевской традиции 74-летний Чарльз впервые и единственный раз официально надел корону 17 века.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия и Белоруссия попали в позорный список королевской семьи. Обе страны не получили приглашение на коронацию Чарльза ІІІ. Всего в список попали семь стран.

Также "Комментарии" писали, что в Ливерпуле открыли первый в мире Монумент мира, посвященный Украине. После окончания войны ожидается, что памятник отправится в Украину.