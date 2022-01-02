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Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО)

В списке удивительных подарков есть даже вставная челюсть и использованный туалетный ёрш

сегодня, 22:55
Автор:

Денис Подставной
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Детская благотворительная организация Barnardo's призвала людей пожертвовать ненужные вещи на Рождество. Однако некоторые приняли просьбу слишком буквально и принесли в благотворительные магазины вещи, которыми волонтеры были просто шокированы. Об этом сообщает ВВС. 

Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО)

Необычные пожертвования в Британии. Фото из открытых источников

Благотворительная организация имеет около 620 магазинов по всей Великобритании, куда можно пожертвовать свои ненужные вещи. На официальной странице Barnardo's рассказали, что  в магазине в Сент-Эндрюс получили скорпиона в банке с формальдегидом. В Глазго в благотворительный магазин принесли обычную на первый взгляд сумку. Однако позже сотрудники обнаружили в одном из ее карманов вставную челюсть.

Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО) - фото 2

Фото - Barnardo's

В Каттерике волонтеры нашли кусок пиццы в кармане пальто, которое пожертвовали благотворительному магазину. 

Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО) - фото 3

Фото - Barnardo's

На этом удивительные подарки не закончились. В организации отмечают, что в Кендале магазин получил от местных жителей фермерский инструмент для кастрации баранов.

Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО) - фото 4

Фото - Barnardo's

А в Уорксопе среди всех пожертвований обнаружили мешок мха. В Вулверхэмптоне кто-то пожертвовал обрезки от моркови. 

Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО) - фото 5

Фото - Barnardo's

Также на сайте организации рассказали, что это далеко не все странные вещи, полученные благотворительными магазинами на последние несколько лет. В этот список также входит клетка для хомяка, в котором под опилками находился и сам хомяк, но уже мертвый. Работникам магазина в Ротерхэме подарили горшок с девятью человеческими коренными зубами. В один из магазинов принесли пакет с детской одеждой, где были высушенная пуповина и зажим для живота.  

Остальной список странных вещей, которые британцы пожертвовали на благотворительность:

- использованный набор тестов на беременность;

- уретральный катетер и емкость для мочи;

- тренажер для укрепления мышц тазового дна;

- подушка от геморроя;

- таблетки Виагра;

- использованный ершик для унитаза.

Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО) - фото 6

Фото - Barnardo's

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что рыбак выловил необычную рыбу, которая с виду напоминает сэндвич. В Сети находку прозвали "чизбургером с зубами". 

Также издание информировало о том, что в австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-59756253
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