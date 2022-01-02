Скорпион в банке и пуповина: список странных вещей, которые британцы пожертвовали на Рождество (ФОТО)

Детская благотворительная организация Barnardo's призвала людей пожертвовать ненужные вещи на Рождество. Однако некоторые приняли просьбу слишком буквально и принесли в благотворительные магазины вещи, которыми волонтеры были просто шокированы. Об этом сообщает ВВС.

Необычные пожертвования в Британии. Фото из открытых источников

Благотворительная организация имеет около 620 магазинов по всей Великобритании, куда можно пожертвовать свои ненужные вещи. На официальной странице Barnardo's рассказали, что в магазине в Сент-Эндрюс получили скорпиона в банке с формальдегидом. В Глазго в благотворительный магазин принесли обычную на первый взгляд сумку. Однако позже сотрудники обнаружили в одном из ее карманов вставную челюсть.

Фото - Barnardo's



В Каттерике волонтеры нашли кусок пиццы в кармане пальто, которое пожертвовали благотворительному магазину.

Фото - Barnardo's



На этом удивительные подарки не закончились. В организации отмечают, что в Кендале магазин получил от местных жителей фермерский инструмент для кастрации баранов.





Фото - Barnardo's



А в Уорксопе среди всех пожертвований обнаружили мешок мха. В Вулверхэмптоне кто-то пожертвовал обрезки от моркови.





Фото - Barnardo's



Также на сайте организации рассказали, что это далеко не все странные вещи, полученные благотворительными магазинами на последние несколько лет. В этот список также входит клетка для хомяка, в котором под опилками находился и сам хомяк, но уже мертвый. Работникам магазина в Ротерхэме подарили горшок с девятью человеческими коренными зубами. В один из магазинов принесли пакет с детской одеждой, где были высушенная пуповина и зажим для живота.

Остальной список странных вещей, которые британцы пожертвовали на благотворительность:

- использованный набор тестов на беременность;

- уретральный катетер и емкость для мочи;

- тренажер для укрепления мышц тазового дна;

- подушка от геморроя;

- таблетки Виагра;

- использованный ершик для унитаза.

Фото - Barnardo's

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что рыбак выловил необычную рыбу, которая с виду напоминает сэндвич. В Сети находку прозвали "чизбургером с зубами".

Также издание информировало о том, что в австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!