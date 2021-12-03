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"Рыба-чизбургер": рыбак поймал необычное существо (ФОТО)

Россиянин поймал в море "чизбургер с зубами" и удивил пользователей в Сети

сегодня, 20:35
Автор:

Денис Подставной
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Рыбак из России обнаружил странное морское существо. Об этом пишет издание Daily Mail. 

"Рыба-чизбургер": рыбак поймал необычное существо (ФОТО)

Море. Фото из открытых источников

Сообщается, что 39-летний россиянин, работающий на коммерческих рыболовных траулерах часто сталкивается со всеми видами морских обитателей. В какой-то момент мужчина начал фотографировать свои самые необычные находки. 

Одной из таких находок стало существо, которое подписчики рыбака в социальной сети прозвали "чизбургером с зубами". После того как пост был опубликован, он набрал тысячи лайков. Пользователи в Сети были крайне удивлены внешним видом "чизбургера". 

"Сначала я подумал, что это новый сэндвич с курицей" — пишет один из комментаторов фотографии в социальной сети. 

Мужчина обнаружил большинство существ в Норвежском и Баренцевом морях на севере России, но также нашел несколько странных на вид зверей и в глубинах Атлантики.

”Рыба-чизбургер”: рыбак поймал необычное существо (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/rfedortsov

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения. Местный житель обнаружил её во время того, как занимался поиском драгоценных металлов в парке. В какой-то момент детектор издал сигнал, и мужчина нашел в земле необычный камень весом 17 килограммов. Австралиец отнес находку геологам и те установили, что камень является метеоритом. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе. Потерпевшая почувствовала дискомфорт и обратилась за помощью к врачам. Как оказалось, в ухе у женщины жил паук. К счастью, "нежданного гостя" удалось достать с помощью специального инструмента.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10266553/The-cheeseburger-fish-Bizarre-sea-creature-discovered-Russian-fisherman.html
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