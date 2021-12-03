"Рыба-чизбургер": рыбак поймал необычное существо (ФОТО)

Рыбак из России обнаружил странное морское существо. Об этом пишет издание Daily Mail.

Море. Фото из открытых источников

Сообщается, что 39-летний россиянин, работающий на коммерческих рыболовных траулерах часто сталкивается со всеми видами морских обитателей. В какой-то момент мужчина начал фотографировать свои самые необычные находки.

Одной из таких находок стало существо, которое подписчики рыбака в социальной сети прозвали "чизбургером с зубами". После того как пост был опубликован, он набрал тысячи лайков. Пользователи в Сети были крайне удивлены внешним видом "чизбургера".

"Сначала я подумал, что это новый сэндвич с курицей" — пишет один из комментаторов фотографии в социальной сети.



Мужчина обнаружил большинство существ в Норвежском и Баренцевом морях на севере России, но также нашел несколько странных на вид зверей и в глубинах Атлантики.

Фото: twitter.com/rfedortsov

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в австралийском парке мужчина обнаружил находку внеземного происхождения. Местный житель обнаружил её во время того, как занимался поиском драгоценных металлов в парке. В какой-то момент детектор издал сигнал, и мужчина нашел в земле необычный камень весом 17 килограммов. Австралиец отнес находку геологам и те установили, что камень является метеоритом.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Китае врач во время осмотра пациентки обнаружил необычную находку в её ухе. Потерпевшая почувствовала дискомфорт и обратилась за помощью к врачам. Как оказалось, в ухе у женщины жил паук. К счастью, "нежданного гостя" удалось достать с помощью специального инструмента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!