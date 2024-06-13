Стал известен главный кандидат в премьеры Британии: что он заявил о помощи Украине

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который является главным кандидатом на должность премьер-министра Британии, заверил, что он будет продолжать помощь Украине в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой", — подчеркнул Стармер в манифесте оппозиционной Лейбористской партии.

Политик также добавил, что лейбористы продолжат поддерживать создание спецтрибунала за преступление агрессии, чтобы привлечь путинскую Россию к ответственности.

По словам Стармера, его партия поддерживает конфискацию активов страны-агрессора и их использование для помощи Украине.

"И мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", — добавил лидер Лейбористов в манифесте.

Стоит отметить, 4 июля в Британии пройдут досрочные парламентские выборы. 22 мая их назначил премьер Риши Сунак. Основная конкуренция между консерваторами и лейбористами.

Согласно соцопросам, лейбористы должны выиграть на выборах со значительным преимуществом. А их лидер, Кир Стармер, должен стать премьер-министром вместо Риши Сунака.

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