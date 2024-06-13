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Стал известен главный кандидат в премьеры Британии: что он заявил о помощи Украине

Лейбористы готовы не только продолжат поддержку Украины, но и продолжат поддерживать создание спецтрибунала за преступление агрессии

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который является главным кандидатом на должность премьер-министра Британии, заверил, что он будет продолжать помощь Украине в войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Стал известен главный кандидат в премьеры Британии: что он заявил о помощи Украине

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой", — подчеркнул Стармер в манифесте оппозиционной Лейбористской партии.

Политик также добавил, что лейбористы продолжат поддерживать создание спецтрибунала за преступление агрессии, чтобы привлечь путинскую Россию к ответственности.

По словам Стармера, его партия поддерживает конфискацию активов страны-агрессора и их использование для помощи Украине.

"И мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", — добавил лидер Лейбористов в манифесте.

Стоит отметить, 4 июля в Британии пройдут досрочные парламентские выборы. 22 мая их назначил премьер Риши Сунак. Основная конкуренция между консерваторами и лейбористами.

Согласно соцопросам, лейбористы должны выиграть на выборах со значительным преимуществом. А их лидер, Кир Стармер, должен стать премьер-министром вместо Риши Сунака.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию в ответ на российские ракетные удары по энергетической системе Украины. Свое заявление глава МИД Великобритании сделал на международной конференции по восстановлению Украины URC-2024.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-moscow-russia-putin-nuclear-kharkiv-frontline-sky-news-live-blog-12541713
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