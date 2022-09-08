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Стало известно, кто станет преемником королевы Елизаветы II

Линия престолонаследия в Великобритании.

сегодня, 22:15
Автор:

Slava Kot
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Королева Елизавета II правила Великобританией 69 лет. В четверг, 8 сентября, из Букингемского дворца поступили сообщения об ухудшении состояния здоровья монарха. Вечером королева Елизавета II скончалась. Кто же станет следующим королем Великобритании?

Стало известно, кто станет преемником королевы Елизаветы II

Принц Чарльз, будущий король Великобритании. Фото из открытых источников

Правила наследования английского престола строго определены документами. В том числе это касается Деклараций прав от 1689 года и Английского акта от 1701 года. Это важнейшие британские системные документы о престолонаследии, в которые в 2013 году были внесены изменения Законом о наследовании короны.

Первым на престол после Елизаветы II претендует ее старший сын принц Чарльз. Он и станет новым королем Великобритании по имени король Карл III. Если принц Чарльз решил отказаться от короны, новым королем Великобритании станет его старший сын принц Уильям.

У старшего сына принца Чарльза трое детей, и они следуют в очереди на престол сразу после него. То есть они в очереди выше, чем брат Уильяма, принц Гарри. Таким образом, это принц Джордж (старший сын принца Уильяма), принцесса Шарлотта (второй ребенок принца Уильяма), принц Луи (младший сын принца Уильяма).

Лишь на 6 месте в очереди на престол Великобритании второй сын принца Чарльза – принц Гарри.

Таким образом, маловероятно, что кто-то из преемников королевы превзойдет ее период правления Великобританией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Также стало известно, где и когда похоронят королеву. Она будет похоронена в Виндзорском замке рядом со своим мужем принцем Филиппом, умершим в 2021 году.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/08/queen-elizabeth-succession-britain-royal-family/
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