Стало известно, почему в Великобритании застрелили двух бурых медведей

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Татьяна Веремеева
Смотрители зоопарка в Великобритании
застрелили двух бурых медведей, которые сбежали из своего вольера и напали на
кабана. Об этом пишет CNN.
В британском зоопарке застрелили двух бурых медведей
Медведицы по кличке Белоснежка
и Спящая красавица забрели в соседний вольер для диких кабанов в пятницу после
того, как упало дерево, и образовали для них мост в Зоологическом обществе
Лондонского зоопарка Уипснейд.
Решение об эвтаназии медведей
было принято из-за непосредственной угрозы человеческой жизни, заявил главный
куратор зоопарка Малкольм Фицпатрик в электронном письме сотрудникам.
Смотрители зоопарка были на
месте через несколько минут, но не могли просто успокоить медведей, потому что
они оставались бы непредсказуемыми и агрессивными по крайней мере в течение 20
минут, добавил Фицпатрик.
Будет проведено расследование
инцидента, и ветеринары осмотрели раненого кабана. Третий медведь по имени
Золушка остался в вольере и не пострадал.
Это неудачное время для
зоопарка Уипснейд, поскольку в воскресенье он отмечает свое 90-летие. На
участке площадью 600 акров в течение недели, начиная с 29 мая, будут
организованы такие мероприятия, как охота за сокровищами, тропы и
декоративно-прикладное искусство.
В зоопарке насчитывается 3500
животных, включая лемуров, гепардов и пингвинов. Зоопарк Уипснейд отмечает, что
европейский бурый медведь является самым крупным видом медведей, а самки
варьируются в весе от 100 до 250 килограммов, согласно данным по сохранению
медведей.
Ранее "Комментарии" писали, что
медведь
в США спрятался от жары в детском бассейне.
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