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Главная Новости Мир Великобритания Стало известно, почему в Великобритании застрелили двух бурых медведей
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Стало известно, почему в Великобритании застрелили двух бурых медведей

Смотрителей зоопарка обеспокоило нетипичное поведение животных

сегодня, 19:45
Автор:

Татьяна Веремеева

Смотрители зоопарка в Великобритании застрелили двух бурых медведей, которые сбежали из своего вольера и напали на кабана. Об этом пишет CNN.

Стало известно, почему в Великобритании застрелили двух бурых медведей

В британском зоопарке застрелили двух бурых медведей

Медведицы по кличке Белоснежка и Спящая красавица забрели в соседний вольер для диких кабанов в пятницу после того, как упало дерево, и образовали для них мост в Зоологическом обществе Лондонского зоопарка Уипснейд.

Решение об эвтаназии медведей было принято из-за непосредственной угрозы человеческой жизни, заявил главный куратор зоопарка Малкольм Фицпатрик в электронном письме сотрудникам.

"Поскольку бурые медведи – сильные и опасные хищники, нашим главным приоритетом является безопасность, и мы должны быстро принимать решения, основанные на нашем опыте и знаниях, чтобы защитить наших людей, гостей и других наших животных", – сказал Фицпатрик.

Смотрители зоопарка были на месте через несколько минут, но не могли просто успокоить медведей, потому что они оставались бы непредсказуемыми и агрессивными по крайней мере в течение 20 минут, добавил Фицпатрик.

Будет проведено расследование инцидента, и ветеринары осмотрели раненого кабана. Третий медведь по имени Золушка остался в вольере и не пострадал.

Это неудачное время для зоопарка Уипснейд, поскольку в воскресенье он отмечает свое 90-летие. На участке площадью 600 акров в течение недели, начиная с 29 мая, будут организованы такие мероприятия, как охота за сокровищами, тропы и декоративно-прикладное искусство.

В зоопарке насчитывается 3500 животных, включая лемуров, гепардов и пингвинов. Зоопарк Уипснейд отмечает, что европейский бурый медведь является самым крупным видом медведей, а самки варьируются в весе от 100 до 250 килограммов, согласно данным по сохранению медведей.

Ранее "Комментарии" писали, что медведь в США спрятался от жары в детском бассейне.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/05/22/uk/bears-zoo-enclosure-escape-scli-gbr-intl/index.html
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