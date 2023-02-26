Стало известно, сколько денег направили жители Британии для Украины

Согласно новому опросу, проведенному по заказу Christian Aid почти 40% британцев взрослого населения сделали какое-то пожертвование для Украины. Кроме того, еще 81% обеспокоены ситуацией из-за российского вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Британцы поддерживают Украину. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

По данным Christian Aid через год после полномасштабного нападения Российской Федерации около 18 млн. украинцев нуждаются в помощи, а 13 млн. не имеют возможности вернуться домой. Жители Великобритании реагируют на войну и постоянную российскую агрессию и готовы посылать пожертвования и другую помощь для Украины. В общей сложности 37% стад взрослого населения Британии сделало какое-то пожертвование для Украины.

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"Вторжение Владимира Путина повлекло за собой ужасное насилие и повлекло бесчисленные страдания миллионам невинных людей. Мы видели, как разрушались дома, разрывались семьи, а невинные люди подвергались жестокому насилию и травмам", — говорит председатель Христианской помощи Джон Сентаму.

Согласно данным гуманитарной программы DEC Ukraine Humanitarian Appeal, проходящей при поддержке благотворительных организаций Британии, жители Соединенного Королевства смогли собрать за год войны почти 500 млн долларов для нужд украинского народа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Министерства иностранных дел Британии обратился к русскому народу в годовщину вторжения. Джеймс Клеверли пытался объяснить россиянам, что Украина, как и весь цивилизованный мир, не хочет войны.

Также "Комментарии" писали о разведке Британии, которая рассказала о новой тактике россиян.