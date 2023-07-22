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Стало известно, в каком городе в Британии открыли улицу, названную в честь Зеленского

В Британии в городе Харлоу открыли первую улицу, названную в честь Зеленского

сегодня, 13:57
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Кравцев Сергей
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В городе Харлоу, что в английском графстве Эссекс официально открыли первую в стране улицу, названную в честь президента Украины Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Стало известно, в каком городе в Британии открыли улицу, названную в честь Зеленского

Пятая авеню – авеню имени Зеленского. Фото: BBC

Отмечается, старое название улицы не убрали окончательно, но добавили новое. Фактически теперь у улицы два названия. Отныне Пятая авеню в Харлоу имеет официальное название "Пятая авеню – авеню имени Зеленского".


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Город Харлоу, где появилась улица в часть украинского лидера был выбран неслучайно. Депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон разъяснил, что в своем время этот город был построен для семей, которые были вынуждены уехать из перенаселенного в результате разрушений Лондона после окончания Второй мировой войны.

"Новый город Харлоу возник как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что можно сделать – что после победы над Россией есть надежда, есть возможности, что они будут иметь хорошие новые города", – подчеркнул политик.

Он отметил, город Харлоу помогает Украине и сейчас. Несмотря на то, что сравнительно город небольшой, но его жители активно поддерживают украинский народ, только за время полномасштабной войны местные жители приютили около 70 украинских семей, а также помогли им адаптироваться в Великобритании.

Отмечается, что на официальной церемонии открытия новой таблички с названием улицы должен был присутствовать и посол Украины в Британии Вадим Пристайко, но из-за разногласий с высшим руководством страны его неожиданно отправили в отставку.

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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-essex-66270763
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