Стармер повертає Британію до ЄС: на кону нова роль Лондона

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер має намір використати саміт Європейське політичне співтовариство для різкого зближення Лондона з Європейським Союзом. Як повідомляє The Telegraph, ключовим партнером у цих переговорах стане президент Франції Еммануель Макрон.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

На тлі геополітичної напруженості та війни навколо Ірану британський лідер заявив про необхідність "прискорити та поглибити" економічні зв'язки з ЄС. За його словами, зміни у світі після Брекситу вимагають перегляду колишньої стратегії.

Стармер фактично запропонував частково синхронізувати британське законодавство із нормами ЄС – крок, який критики вже називають прихованим поверненням до Єдиного ринку. Очікується, що незабаром можуть бути представлені законодавчі ініціативи, які дають змогу впроваджувати європейські регулювання у ключових секторах економіки.

Окрему увагу на саміті буде приділено Україні. Лондон готовий розпочати переговори щодо приєднання до європейської кредитної програми на 90 млрд євро. Натомість Британія може отримати доступ до великих оборонних контрактів, підтримавши власний військово-промисловий сектор.

У переговорах візьмуть участь понад 40 лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського. Рішення стало можливим після того, як Віктор Орбан зняв заперечення проти механізму фінансування.

У Лондоні наголошують: йдеться не лише про підтримку союзників, а й про прагматику. Нові угоди з ЄС мають забезпечити економічне зростання, робочі місця та посилення оборонного потенціалу країни на тлі глобальної нестабільності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Берлін та Вашингтон на межі: Мерц відповів Трампу на військовий демарш.



