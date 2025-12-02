logo

Стармер сделал резкое заявление в адрес главного партнера РФ: что заявил

Стармер назвал Китай "национальной угрозой"

2 декабря 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания формирует новую линию поведения в отношении Китая, пытаясь объединить защиту национальной безопасности и развитие экономических связей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации информационного агентства Reuters.

Стармер сделал резкое заявление в адрес главного партнера РФ: что заявил

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Китай представляет "угрозу национальной безопасности" для страны, однако акцентировал, что расширение экономического сотрудничества остается в интересах Лондона.

Лейбористское правительство рассматривает обновление политики в отношении Пекина как один из приоритетов и стремится сбалансировать взаимодействие, которое в последние годы приобретало то напряженный, то хаотичный характер.

За последнее десятилетие британский подход претерпел резкие изменения: от стремления стать ключевым европейским партнером Китая до открытой критики в период ухудшения отношений.

Стармер отметил необходимость оставить в прошлом крайности и перейти к прагматичному формату сотрудничества, заявив, что "можно работать и торговать со страной, одновременно защищая себя".

В публикации говорится, что решение охарактеризовать Китай как угрозу появилось после того, как судебное разбирательство по делу об обвинениях в шпионаже провалилось из-за отсутствия официального определения статуса Пекина.

Стармер считает слабую дипломатическую активность предыдущего правительства просчетом, указывая, что лидеры Франции и Германии посещали

Китай несколько раз, тогда как последний визит британского премьера состоялся в 2018 году. По данным источников, подготовка к поездке Стармера в Китай уже ведется.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон 3-5 декабря совершит государственный визит в Китай, где планирует обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином возможные шаги по прекращению российской агрессии против Украины.




