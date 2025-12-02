Стармер зробив різку заяву на адресу головного партнера РФ: що заявив

Великобританія формує нову лінію поведінки щодо Китаю, намагаючись об'єднати захист національної безпеки та розвиток економічних зв'язків. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації інформаційного агентства Reuters.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Китай становить "загрозу національній безпеці" для країни, проте наголосив, що розширення економічної співпраці залишається на користь Лондона.

Лейбористський уряд розглядає оновлення політики щодо Пекіна як один із пріоритетів і прагне збалансувати взаємодію, яка в останні роки набувала то напруженого, то хаотичного характеру.

За останнє десятиліття британський підхід зазнав різких змін: від прагнення стати ключовим європейським партнером Китаю до відкритої критики в період погіршення відносин.

Стармер наголосив на необхідності залишити в минулому крайнощі і перейти до прагматичного формату співробітництва, заявивши, що "можна працювати і торгувати з країною, одночасно захищаючи себе".

У публікації йдеться, що рішення охарактеризувати Китай як загрозу з'явилося після того, як судовий розгляд у справі про звинувачення у шпигунстві провалився через відсутність офіційного визначення статусу Пекіна.

Стармер вважає слабку дипломатичну активність попереднього уряду прорахунком, вказуючи, що лідери Франції та Німеччини відвідували

Китай кілька разів, тоді як останній візит британського прем'єра відбувся 2018 року. За даними джерел, підготовка до поїздки Стармера до Китаю вже ведеться.

