logo

BTC/USD

64583

ETH/USD

1871.13

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Стармер выступил с последней речью в должности премьера: что заявил
commentss НОВОСТИ Все новости

Стармер выступил с последней речью в должности премьера: что заявил

Кир Стармер 20 июля официально покинул пост премьер-министра Великобритании

20 июля 2026, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава правительства Британии Кир Стармер, 20 июля официально покидающий должность, произнес последнюю речь на посту премьер-министра. Как информирует портал "Комментарии", выдержки из нее приводит Sky News.

Стармер выступил с последней речью в должности премьера: что заявил

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Стармер отметил, что за шесть с половиной лет во главе Лейбористской партии он вывел ее из состояния исторического поражения 2019 года, превратив в партию, способную отвечать требованиям страны, и одержал убедительную победу на всеобщих выборах 2024 года.

"С тех пор для меня было большой честью служить вам и этой великой стране в должности премьер-министра, и я уверен, что Британия сейчас сильнее и справедливее, чем была два года назад", — акцентировал Кир Стармер.

Он подчеркнул, что его правительство вывело детей из бедности, сократило иммиграцию, укрепило оборону и повысило международный авторитет Великобритании.

Стармер добавил, что в "современном мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разъединить нас", частично из-за "нашей непоколебимой решимости по отношению к храброму народу Украины", чрезвычайно важно, чтобы страна объединилась.

Он пожелал своего преемника, Энди Бернема, успехов и поблагодарил сотрудников Даунинг-стрит и свою жену Викторию.

При этом Стармер подчеркнул, что он покидает свой пост с достоинством, но при этом уходит с улыбкой и радостью от того, что удалось достичь.

После речи Кир Стармер прибыл в Букингемский дворец, где он подаст королю официальное заявление об отставке с должности премьер-министра.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кир Стармер объявил о решении покинуть пост лидера Лейбористской партии, а как следствие и с должности премьера страны. Он признал давление внутри политической силы после неудачных результатов на местных выборах. Об этом Стармер заявил во время выступления на Даунинг-стрит 22 июня.

Кир Стармер в своей речи сначала подытожил достижения правительства, отметив экономический рост, повышение заработных плат и инвестиции в инфраструктуру. Он также увеличивает расходы на оборону и меры по социальной защите.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/politics-latest-andy-burnham-keir-starmer-labour-12593360
Теги:

Новости

Все новости