Стармер выступил с последней речью в должности премьера: что заявил

Глава правительства Британии Кир Стармер, 20 июля официально покидающий должность, произнес последнюю речь на посту премьер-министра. Как информирует портал "Комментарии", выдержки из нее приводит Sky News.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Стармер отметил, что за шесть с половиной лет во главе Лейбористской партии он вывел ее из состояния исторического поражения 2019 года, превратив в партию, способную отвечать требованиям страны, и одержал убедительную победу на всеобщих выборах 2024 года.

"С тех пор для меня было большой честью служить вам и этой великой стране в должности премьер-министра, и я уверен, что Британия сейчас сильнее и справедливее, чем была два года назад", — акцентировал Кир Стармер.

Он подчеркнул, что его правительство вывело детей из бедности, сократило иммиграцию, укрепило оборону и повысило международный авторитет Великобритании.

Стармер добавил, что в "современном мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разъединить нас", частично из-за "нашей непоколебимой решимости по отношению к храброму народу Украины", чрезвычайно важно, чтобы страна объединилась.

Он пожелал своего преемника, Энди Бернема, успехов и поблагодарил сотрудников Даунинг-стрит и свою жену Викторию.

При этом Стармер подчеркнул, что он покидает свой пост с достоинством, но при этом уходит с улыбкой и радостью от того, что удалось достичь.

После речи Кир Стармер прибыл в Букингемский дворец, где он подаст королю официальное заявление об отставке с должности премьер-министра.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кир Стармер объявил о решении покинуть пост лидера Лейбористской партии, а как следствие и с должности премьера страны. Он признал давление внутри политической силы после неудачных результатов на местных выборах. Об этом Стармер заявил во время выступления на Даунинг-стрит 22 июня.

Кир Стармер в своей речи сначала подытожил достижения правительства, отметив экономический рост, повышение заработных плат и инвестиции в инфраструктуру. Он также увеличивает расходы на оборону и меры по социальной защите.



