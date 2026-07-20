Стармер виступив з останньою промовою на посаді прем’єра: що заявив

Керівник уряду Британії Кір Стармер, який 20 липня офіційно залишає посаду, виголосив останню промову на посту прем’єр-міністра. Як інформує портал "Коментарі", витяги з неї наводить Sky News.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Стармер зазначив, що за шість з половиною років на чолі Лейбористської партії він вивів її "зі стану історичної поразки 2019 року, перетворивши на партію, здатну відповідати вимогам країни, і здобув переконливу перемогу на загальних виборах 2024 року.

"Відтоді для мене було великою честю служити вам і цій великій країні на посаді прем’єр-міністра, і я впевнений, що Британія зараз сильніша та справедливіша, ніж була два роки тому", – акцентував Кір Стармер.

Він наголосив, що його уряд вивів дітей із бідності, скоротив імміграцію, зміцнив оборону та підвищив міжнародний авторитет Великої Британії.

Стармер додав, що в "сучасному світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, аби роз’єднати нас", частково через "нашу непохитну рішучість щодо хороброго народу України", надзвичайно важливо, щоб країна об’єдналася.

Він побажав своєму наступнику, Енді Бернему, успіхів, та подякував співробітникам Даунінг-стріт і своїй дружині Вікторії.

При цьому Стармер підкреслив, що він залишає свою посаду з гідністю, але при цьому йде з посмішкою і радістю від того, що вдалося досягти.

Після промови Кір Стармер прибув до Букінгемського палацу, де він подасть королю офіційну заяву про відставку з посади прем’єр-міністра.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кір Стармер оголосив про рішення залишити посаду лідера Лейбористської партії, а як наслідок і з посади прем’єра країни. Він визнав тиск усередині політичної сили після невдалих результатів на місцевих виборах. Про це Стармер заявив під час виступу на Даунінг-стріт 22 червня.

Кір Стармер у своїй промові спочатку підсумував досягнення уряду, наголосивши на економічному зростанні, підвищенні заробітних плат та інвестиціях в інфраструктуру. Він також збільшення витрат на оборону та заходи щодо соціального захисту.



