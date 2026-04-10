logo_ukra

BTC/USD

72120

ETH/USD

2216.54

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Стармер вибухнув через Трампа і Путіна: що обурило прем'єра Британії
commentss НОВИНИ Всі новини

Стармер вибухнув через Трампа і Путіна: що обурило прем'єра Британії

Лондон вимагає енергетичної незалежності та готує план порятунку логістики через Ормуз

10 квітня 2026, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер різко розкритикував вплив глобальної політики на енергетичний ринок країни, заявивши, що більше не має наміру миритися із залежністю цін від дій світових лідерів. Про це повідомляє The Guardian.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За словами глави уряду, британські сім'ї та бізнес виявляються заручниками міжнародних криз, які безпосередньо позначаються на вартості електроенергії. Він наголосив, що коливання тарифів відбуваються під впливом рішень президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Стармер заявив, що його "дратує" ситуація, коли рахунки за енергію в країні то зростають, то знижуються залежно від подій за межами Великобританії. Він наголосив на необхідності побудови системи, яка забезпечить стійкість та незалежність національної економіки від зовнішніх факторів.

Окрему увагу прем'єр приділив ситуації на Близькому Сході, яка, за його словами, впливає на глобальні енергетичні ринки. Лондон, разом із союзниками, вже працює над планом відновлення морської логістики, включаючи забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Стармер зазначив, що реалізація такого плану стане можливою після досягнення припинення вогню у регіоні. При цьому він жорстко розкритикував удари, що продовжуються, підкресливши, що їх необхідно зупинити, незважаючи на складність переговорного процесу.

Британська влада вважає, що стабілізація логістичних маршрутів та зниження геополітичної напруженості можуть стати ключем до зниження тиску на енергетичні ціни. В іншому випадку, попереджають експерти, нестабільність на ринках зберігатиметься, продовжуючи бити по домогосподарствам та бізнесу.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/politics/2026/apr/10/starmer-fed-up-trump-uk-politics
Теги:

Новини

Всі новини