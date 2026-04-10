Стармер вибухнув через Трампа і Путіна: що обурило прем'єра Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер різко розкритикував вплив глобальної політики на енергетичний ринок країни, заявивши, що більше не має наміру миритися із залежністю цін від дій світових лідерів. Про це повідомляє The Guardian.

Кір Стармер.

За словами глави уряду, британські сім'ї та бізнес виявляються заручниками міжнародних криз, які безпосередньо позначаються на вартості електроенергії. Він наголосив, що коливання тарифів відбуваються під впливом рішень президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Стармер заявив, що його "дратує" ситуація, коли рахунки за енергію в країні то зростають, то знижуються залежно від подій за межами Великобританії. Він наголосив на необхідності побудови системи, яка забезпечить стійкість та незалежність національної економіки від зовнішніх факторів.

Окрему увагу прем'єр приділив ситуації на Близькому Сході, яка, за його словами, впливає на глобальні енергетичні ринки. Лондон, разом із союзниками, вже працює над планом відновлення морської логістики, включаючи забезпечення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Стармер зазначив, що реалізація такого плану стане можливою після досягнення припинення вогню у регіоні. При цьому він жорстко розкритикував удари, що продовжуються, підкресливши, що їх необхідно зупинити, незважаючи на складність переговорного процесу.

Британська влада вважає, що стабілізація логістичних маршрутів та зниження геополітичної напруженості можуть стати ключем до зниження тиску на енергетичні ціни. В іншому випадку, попереджають експерти, нестабільність на ринках зберігатиметься, продовжуючи бити по домогосподарствам та бізнесу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Британія виходить на лінію вогню: Стармер вже відкрито говорить про підготовку до війни з РФ.



