Стармер заявил, что ситуация для Украины в войне резко изменилась: что переигралось

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины значительно улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел жесткие санкции против российских нефтяных гигантов.
Кир Стармер. Фото: из открытых источников
Глава британского правительства назвал решение администрации США признаком того, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров наконец-то приносят плоды, убеждая Трампа занять более жесткую позицию по Кремлю.
Британский премьер-министр акцентировал, что комплексные санкционные меры, предпринятые Великобританией, США и ЕС в течение нескольких дней, оказали "глубокое влияние на экономику России".
Кир Стармер рассказал, что разговаривал с Дональдом Трампом, во время которого обсудил необходимость оказывать давление на Китай, чтобы Пекин прекратил покупать российскую нефть. Этот разговор состоялся накануне запланированной встречи Трампа с главой КНР Си Цзиньпином.
Также Стармер призвал Китай и Индию "прекратить покупать российскую нефть", несмотря на то, что на прошлой неделе он был "впечатлен тем фактом, что Индия и Китай также снизили свою зависимость" от РФ.
Премьер-министр также обсудил с Трампом вопрос поставки Украине ракет большой дальности. Кроме того, Стармер призвал европейских союзников как можно быстрее решить вопрос использования замороженных активов российского Центробанка. Он подчеркнул, что сочетание этого шага с санкциями покажет Владимиру Путину, что поддержка Украины "превысит способность российской экономики вести войну".
Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО уже хвастаются, что сумели поставить Россию на место: детали.