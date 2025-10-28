Стармер заявил, что ситуация для Украины в войне резко изменилась: что переигралось

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины значительно улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел жесткие санкции против российских нефтяных гигантов.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Глава британского правительства назвал решение администрации США признаком того, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров наконец-то приносят плоды, убеждая Трампа занять более жесткую позицию по Кремлю.

"Мы находимся в лучшей ситуации. На прошлой неделе произошли действительно важные события", — заявил Кир Стармер.

Британский премьер-министр акцентировал, что комплексные санкционные меры, предпринятые Великобританией, США и ЕС в течение нескольких дней, оказали "глубокое влияние на экономику России".

"Главным событием я бы назвал наши действия по санкциям. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, президент Трамп затем ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, а ЕС представил свой последний пакет мер – и все это в течение нескольких дней", — пояснил Стармер.

Кир Стармер рассказал, что разговаривал с Дональдом Трампом, во время которого обсудил необходимость оказывать давление на Китай, чтобы Пекин прекратил покупать российскую нефть. Этот разговор состоялся накануне запланированной встречи Трампа с главой КНР Си Цзиньпином.

"Я говорил с ним вчера о его предстоящей встрече с главой Си, так что я действительно считаю это важным в этом отношении", — сказал премьер Британии.

Также Стармер призвал Китай и Индию "прекратить покупать российскую нефть", несмотря на то, что на прошлой неделе он был "впечатлен тем фактом, что Индия и Китай также снизили свою зависимость" от РФ.

Премьер-министр также обсудил с Трампом вопрос поставки Украине ракет большой дальности. Кроме того, Стармер призвал европейских союзников как можно быстрее решить вопрос использования замороженных активов российского Центробанка. Он подчеркнул, что сочетание этого шага с санкциями покажет Владимиру Путину, что поддержка Украины "превысит способность российской экономики вести войну".

