Стармер заявив, що ситуація для України у війні різко змінилася: що перегралося

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що перспективи України значно покращуються після того, як президент США Дональд Трамп запровадив жорсткі санкції проти російських нафтових гігантів.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Глава британського уряду назвав рішення адміністрації США ознакою того, що багатомісячні дипломатичні зусилля європейських лідерів нарешті приносять плоди, переконуючи Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Кремля.

"Ми перебуваємо у найкращій ситуації. Минулого тижня відбулися справді важливі події", — заявив Кір Стармер.

Британський прем'єр-міністр наголосив, що комплексні санкційні заходи, вжиті Великобританією, США та ЄС протягом кількох днів, мали "глибокий вплив на економіку Росії".

"Головною подією я назвав би наші дії щодо санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, президент Трамп потім запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній, а ЄС представив свій останній пакет заходів – і все це протягом кількох днів", — пояснив Стармер.

Кір Стармер розповів, що розмовляв із Дональдом Трампом, під час якого обговорив необхідність чинити тиск на Китай, щоб Пекін припинив купувати російську нафту. Ця розмова відбулася напередодні запланованої зустрічі Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Я говорив з ним учора про його майбутню зустріч з главою Сі, тож я дійсно вважаю це важливим щодо цього", — сказав прем'єр Британії.

Також Стармер закликав Китай та Індію "припинити купувати російську нафту", незважаючи на те, що минулого тижня він був "вражений тим фактом, що Індія та Китай також знизили свою залежність" від РФ.

Прем'єр-міністр також обговорив із Трампом питання постачання Україні ракет великої дальності. Крім того, Стармер закликав європейських союзників якнайшвидше вирішити питання використання заморожених активів російського Центробанку. Він наголосив, що поєднання цього кроку з санкціями покаже Володимиру Путіну, що підтримка України "перевищить здатність російської економіки вести війну".

