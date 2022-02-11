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Стоим "на краю пропасти": Джонсон подытожил свою встречу с главой НАТО

Премьер-министр Британии опасается, что Европа находится в пропасти, поскольку Россия расширяет свои силы на границах Украины

сегодня, 12:44
Автор:

Карина Ожерельева
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Борис Джонсон сказал, что он опасается, что Европа стоит "на краю пропасти", поскольку некоторые эксперты заявили, что Россия теперь собрала силы на границах Украины, которые будут способны вторгнуться. Об этом сообщает The Guardian.

Стоим "на краю пропасти": Джонсон подытожил свою встречу с главой НАТО

Вооруженные силы России и Беларуси принимают участие в военных учениях - The Guardian

Премьер-министр сказал, что надеется, что президент России Владимир Путин "разойдется и деэскалирует", в то время как министр иностранных дел Лиз Трасс провела холодные переговоры со своим коллегой в Москве и объявила о новых санкциях.

"Я думаю, что сегодня, 10 февраля 2022 года, мы стоим на краю пропасти, и вещи очень опасные", — сказал Джонсон после поездки в НАТО в Брюсселе.

Ранее в штаб-квартире НАТО Джонсон заявил, что ситуация вступила в "самый опасный момент". Его слова повторил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, прибавивший: "Количество российских войск растет. Время предупреждения о возможной атаке сокращается".

По оценкам военных аналитиков, Москва собрала более 135 тыс. военнослужащих на границах Украины, как в России, так и в Беларуси, где в четверг, 10 февраля, начались 10-дневные совместные военные учения двух авторитарных стран.

Роб Ли, российский военный эксперт и научный сотрудник Института внешней политики, написал в среду вечером, что "российские военные по состоянию на эту неделю/выходные имеют военные возможности для фактически масштабного вторжения".

NBC News сообщает, что разведка США пришла к выводу, что Россия собрала 100 батальонных тактических групп плюс спецназ на границах с Украиной, уровень, который когда-либо считал Вашингтон надежной силой вторжения.

Джонсон сказал, что Великобритания и НАТО не будут вмешиваться вооруженным путем, если Украина, не являющаяся членом НАТО, подвергнется нападению, но предположил, что Великобритания готова вооружить какие-либо восстания, если Россия атакует.

"Это возможно, я не хочу исключать это", – сказал Джонсон.

Джонсон заявил, что договорился с главой НАТО о "пакете поддержки" для увеличения военного вклада Великобритании в восточноевропейских членов альянса. По словам Джонсона, Британия "удвоит присутствие" войск в Эстонии, где Великобритания предоставляет 900 военных в возглавляемую ею боевую группу НАТО.

Дипломатические усилия продолжались. Столтенберг сказал, что ранее в четверг он направил письмо Лаврову, предложив обсудить больше прозрачности вокруг учений, а также контроль над ядерными вооружениями.

Как сообщали ранее "Комментарии", Джонсон намекнул , что решение Кремля по Украине уже принято.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/feb/10/pm-fears-europe-on-precipice-as-russia-expands-forces-on-ukraines-borders
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