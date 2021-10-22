Выложили фото в соцсети: талибы казнили спортсменку сборной Афганистана по волейболу - СМИ

Представители Талибана отрезали голову известной в Афганистане волейболистке Махджубин Хакими, которая играла за молодежную сборную этой мусульманской страны. Об этом сообщает New York Post, используя сообщение Persian Independent.

Лишь двум волейболисткам из команды удалось бежать из страны (Фото Twitter)

Информацию, не называя своего имени, сообщил тренер спортсменки. Ее обезглавили во время операции по розыску спортсменок. Но афганские террористы выложили в социальные сети фотографии обезглавленного тела волейболистки.

Казнь состоялась еще в начале месяца, но шокированы родные и другие спортсмены не сообщали об этом, потому что были напуганы. Лишь двум волейболисткам удалось покинуть Афганистан.

Наставник спортивной команды рассказал, что все его подопечные находятся в шоковом состоянии, они боятся за свою жизнь. Волейболистки скрываются по всей стране.

Именно в сентябре, представители правящей власти Талибана объявили о запрете для афганок заниматься спортом.

Одна из представительниц бывшей сборной рассказала, что новая власть предупредила их семьи о том, чтобы не давали разрешения дочерям приобщаться к спорту. Поэтому все наши подруги сожгли свой спортивный инвентарь, чтобы таким образом спасти свои семьи и себя.

Сейчас международная федерация волейбола опубликовала свое заявление на смерть афганской волейболистки.

В ней сказано, что FIVB шокирована информацией о страшной смерти молодой волейболистки. Вместе с тем имеются противоречивые данные о реальной причине смерти Хакими. Поэтому международная федерация волейбола ждет разъяснения.

Здесь также осудили любые формы принуждения и насилия и напомнили о праве каждого человека заниматься спортом по своему выбору без угроз быть убитым.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что женщины Кабула решились на первую акцию протеста против "Талибана" .

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