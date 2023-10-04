Сунак обратился к союзникам: что просит для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак напомнил о весомом вкладе страны в обороноспособность Украины и призвал партнеров дать украинцами "необходимое для того, чтобы завершить работу". Как передает портал "Комментарии", такое заявление Сунак сделал у себя в Twitter (X).

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Глава правительства напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая приняла решение предоставить Украине танки и подтолкнула к такому шагу еще более десятка стран, а затем так же произошло с обучением украинских пилотов на западных истребителях.

"Я говорю нашим союзникам: дайте президенту Зеленскому нужные инструменты – и украинцы завершат работу", – отметил Сунак.

На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он в комментариях ответил, что Украина глубоко ценит лидерство Великобритании в вопросе военной помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как Киев не дождался позитивного для себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, уверяя, что сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Между тем, со стороны политиков-республиканцев идут меседжи в стиле – надо больше внимания внутриамериканским проблемам, а не Украине. А тут еще и известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск делает язвительные выпады в адрес украинского руководства. И хоть Белый дом обещает продолжать поддержку, а у Пентагона якобы осталось еще более 5 млрд долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины, проблемы – налицо. Что срочно должно делать наше высшее военно-политическое руководство, чтобы исправить ситуацию? Следует ли ожидать в ближайшее время каких-то радикальных шагов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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