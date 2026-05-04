Такого мир еще не видел: Британия тестирует оружие будущего на базе ИИ

Британская оборонная промышленность за рекордные четыре месяца создала рой автономных дронов, управляемых искусственным интеллектом, способных самостоятельно координировать поиск и отслеживание целей. Испытания новой системы прошли в Уэльсе, и разработчики уже заявляют о подготовке технологии к возможному принятию на вооружение армии Великобритании, сообщает The Telegraph.

Рой дронов. Фото: из открытых источников

В ходе тестов в воздух поднялись восемь квадрокоптеров, объединённых в единую сеть "коллективного интеллекта". Два дрона выполняли роль разведчиков, сканируя местность и передавая данные остальным участникам роя. Остальные беспилотники отслеживали условную колонну бронетехники и координировали действия между собой без прямого управления оператором.

После обнаружения целей система получила разрешение на имитацию удара от человека. Несмотря на высокий уровень автономности, ключевое решение – применение силы по-прежнему закреплено за оператором, который подтверждает атаку.

Разработчики подчёркивают, что искусственный интеллект отвечает за анализ, распознавание и сопровождение цели, однако финальный "клик" остаётся за человеком. Такой подход, по их словам, должен снизить риски полностью автономного применения летального оружия.

На фоне испытаний подчёркивается, что Украина уже стала одним из мировых центров развития беспилотных технологий: по оценкам, более 90% боевых потерь на фронте сегодня связано с дронами. Фактически зона глубиной свыше 19 километров контролируется беспилотниками различных типов – от разведчиков до ударных систем.

Россия, в свою очередь, также активно развивает технологии роев дронов, стремясь сократить технологическое отставание.

Британские инженеры отмечают, что сотрудничество с украинскими специалистами стало одним из ключевых факторов ускорения разработок. Однако темпы изменений в сфере ИИ и дронов они называют "пугающими" и предупреждают о риске отставания.

Компания Applied Intuition уже провела более 200 испытательных полётов, однако дальнейшее финансирование проекта зависит от решения Минобороны Великобритании. Задержки с оборонной инвестиционной программой, вызванные разногласиями между ведомствами, создают неопределённость в отрасли, а компании предупреждают о риске срыва проектов и возможных банкротств малых разработчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европа на грани тревоги: у Кремля появилось "окно удара".