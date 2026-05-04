logo

BTC/USD

79834

ETH/USD

2367.92

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Такого мир еще не видел: Британия тестирует оружие будущего на базе ИИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого мир еще не видел: Британия тестирует оружие будущего на базе ИИ

Автономные беспилотники уже умеют искать и поражать цели, но решение об ударе всё ещё остаётся за человеком - технологии ускоренно готовят к армии

4 мая 2026, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Британская оборонная промышленность за рекордные четыре месяца создала рой автономных дронов, управляемых искусственным интеллектом, способных самостоятельно координировать поиск и отслеживание целей. Испытания новой системы прошли в Уэльсе, и разработчики уже заявляют о подготовке технологии к возможному принятию на вооружение армии Великобритании, сообщает The Telegraph.

Такого мир еще не видел: Британия тестирует оружие будущего на базе ИИ

Рой дронов. Фото: из открытых источников

В ходе тестов в воздух поднялись восемь квадрокоптеров, объединённых в единую сеть "коллективного интеллекта". Два дрона выполняли роль разведчиков, сканируя местность и передавая данные остальным участникам роя. Остальные беспилотники отслеживали условную колонну бронетехники и координировали действия между собой без прямого управления оператором.

После обнаружения целей система получила разрешение на имитацию удара от человека. Несмотря на высокий уровень автономности, ключевое решение – применение силы по-прежнему закреплено за оператором, который подтверждает атаку.

Разработчики подчёркивают, что искусственный интеллект отвечает за анализ, распознавание и сопровождение цели, однако финальный "клик" остаётся за человеком. Такой подход, по их словам, должен снизить риски полностью автономного применения летального оружия.

На фоне испытаний подчёркивается, что Украина уже стала одним из мировых центров развития беспилотных технологий: по оценкам, более 90% боевых потерь на фронте сегодня связано с дронами. Фактически зона глубиной свыше 19 километров контролируется беспилотниками различных типов – от разведчиков до ударных систем.

Россия, в свою очередь, также активно развивает технологии роев дронов, стремясь сократить технологическое отставание.

Британские инженеры отмечают, что сотрудничество с украинскими специалистами стало одним из ключевых факторов ускорения разработок. Однако темпы изменений в сфере ИИ и дронов они называют "пугающими" и предупреждают о риске отставания.

Компания Applied Intuition уже провела более 200 испытательных полётов, однако дальнейшее финансирование проекта зависит от решения Минобороны Великобритании. Задержки с оборонной инвестиционной программой, вызванные разногласиями между ведомствами, создают неопределённость в отрасли, а компании предупреждают о риске срыва проектов и возможных банкротств малых разработчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европа на грани тревоги: у Кремля появилось "окно удара".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/05/03/testing-the-ai-drone-swarm-that-can-hunt-down-the-enemy/
Теги:

Новости

Все новости