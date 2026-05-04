Такого світ ще не бачив: Британія тестує зброю майбутнього на базі ШІ

Британська оборонна промисловість за рекордні чотири місяці створила рій автономних дронів, керованих штучним інтелектом, здатних самостійно координувати пошук та відстеження цілей. Випробування нової системи пройшли в Уельсі, і розробники вже заявляють про підготовку технології до можливого озброєння армії Великобританії, повідомляє The Telegraph.

Рой дронів. Фото: із відкритих джерел

У ході тестів у повітря піднялося вісім квадрокоптерів, об'єднаних в єдину мережу "колективного інтелекту". Два дрони виконували роль розвідників, скануючи місцевість та передаючи дані решті учасників рою. Інші безпілотники відстежували умовну колону бронетехніки та координували дії між собою без прямого управління оператором.

Після виявлення цілей система одержала дозвіл на імітацію удару від людини. Незважаючи на високий рівень автономності, ключове рішення — застосування сили, як і раніше, закріплено за оператором, який підтверджує атаку.

Розробники наголошують, що штучний інтелект відповідає за аналіз, розпізнавання та супровід мети, проте фінальний "клік" залишається за людиною. Такий підхід повинен знизити ризики повністю автономного застосування летальної зброї.

На тлі випробувань наголошується, що Україна вже стала одним із світових центрів розвитку безпілотних технологій: за оцінками, понад 90% бойових втрат на фронті сьогодні пов'язано із дронами. Фактично зона завглибшки понад 19 кілометрів контролюється безпілотниками різних типів – від розвідників до ударних систем.

Росія, своєю чергою, також активно розвиває технології роїв дронів, прагнучи скоротити технологічне відставання.

Британські інженери зазначають, що співпраця з українськими фахівцями стала одним із ключових факторів прискорення розробок. Проте темпи змін у сфері ШІ та дронів вони називають "лякаючими" та попереджають про ризик відставання.

Компанія Applied Intuition вже провела понад 200 випробувальних польотів, проте подальше фінансування проекту залежить від рішення Міноборони Великої Британії. Затримки з оборонною інвестиційною програмою, спричинені розбіжностями між відомствами, створюють невизначеність у галузі, а компанії попереджають про ризик зриву проектів та можливих банкрутств малих розробників.

