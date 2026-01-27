logo

Такого от Китая не ожидали: почему теперь британские чиновники в замешательстве
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого от Китая не ожидали: почему теперь британские чиновники в замешательстве

The Telegraph пишет о том, что Китай годами взламывал телефоны топ-чиновников Британии

27 января 2026, 15:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китайские хакеры в период с 2021 по 2024 год осуществляли масштабную кибершпионскую операцию против Великобритании, в ходе которой были взломаны телефоны высокопоставленных чиновников, работавших на премьер-министров страны. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Такого от Китая не ожидали: почему теперь британские чиновники в замешательстве

Великобритания. Фото: из открытых источников

По данным издания, операция получила кодовое название "Соляной тайфун" и позволила Пекину получить доступ к личной переписке ключевых представителей британского правительства. Под атаки, спонсируемые китайским государством, попали мобильные телефоны ближайших помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

При этом, отмечает The Telegraph, пока не установлено, затронула ли кибератака устройства самих премьер-министров. Однако один из источников, осведомленных об утечке, заявил, что операция ударила "прямо в сердце Даунинг-стрит", что указывает на крайне высокий уровень проникновения.

В результате действий хакеров были скомпрометированы высокопоставленные члены британского кабинета, а их частные сообщения оказались в распоряжении китайской стороны. Это, по оценкам экспертов, могло дать Пекину доступ к чувствительной информации о внутренней работе правительства и принятии политических решений в Лондоне.

Издание подчеркивает, что взлом британских правительственных структур был лишь частью более широкой кибершпионской кампании Китая. Аналогичные атаки фиксировались и в других странах, включая США, Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

Раскрытые факты усиливают опасения западных государств по поводу активности китайских хакерских групп и поднимают вопрос о необходимости усиления защиты правительственных коммуникаций на фоне растущего киберпротивостояния между мировыми державами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае испытали экспериментальный военный беспилотник, оснащенный обычной пехотной винтовкой, который во время стрельбы по мишени размером с человека показал 100% точность попаданий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "South China Morning Post".




Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/01/26/china-hacked-downing-street-phones-for-years/
