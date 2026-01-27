Такого від Китаю не очікували: чому тепер британські чиновники збентежені

Китайські хакери в період з 2021 по 2024 рік здійснювали масштабну кібершпигунську операцію проти Великобританії, під час якої було зламано телефони високопосадовців, які працювали на прем'єр-міністрів країни. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням.

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, операція отримала кодову назву "Соляний тайфун" та дозволила Пекіну отримати доступ до особистого листування ключових представників британського уряду. Під атаки, спонсоровані китайською державою, потрапили мобільні телефони найближчих помічників Бориса Джонсона, Ліз Трасс та Ріші Сунака.

При цьому, зазначає The Telegraph, поки не встановлено, чи торкнулася кібератака пристрою самих прем'єр-міністрів. Однак одне з джерел, обізнаних про витік, заявило, що операція вдарила "прямо в серце Даунінг-стріт", що вказує на високий рівень проникнення.

Внаслідок дій хакерів було скомпрометовано високопоставлених членів британського кабінету, а їх приватні повідомлення опинилися у розпорядженні китайської сторони. Це, за оцінками експертів, могло дати Пекіну доступ до чутливої інформації про внутрішню роботу уряду та ухвалення політичних рішень у Лондоні.

Видання наголошує, що злом британських урядових структур був лише частиною ширшої кібершпигунської кампанії Китаю. Аналогічні атаки фіксувалися і в інших країнах, включаючи США, Австралію, Канаду та Нову Зеландію.

Розкриті факти посилюють побоювання західних держав з приводу активності китайських хакерських груп і порушують питання необхідності посилення захисту урядових комунікацій на тлі кіберпротистояння між світовими державами.

