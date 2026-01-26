logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Это что-то невообразимое: что показал новый китайский военный дрон
commentss НОВОСТИ Все новости

Это что-то невообразимое: что показал новый китайский военный дрон

Новый китайский военный дрон показал 100% меткость во время испытаний

26 января 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Китае испытали экспериментальный военный беспилотник, оснащенный обычной пехотной винтовкой, который во время стрельбы по мишени размером с человека показал 100% точность попаданий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "South China Morning Post".

Это что-то невообразимое: что показал новый китайский военный дрон

Дрон. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Gun Launch and Control, беспилотный аппарат на высоте около 10 метров и расстоянии 100 метров произвел 20 одиночных выстрелов, каждый из которых попал в мишень. Половина пуль попала в радиусе примерно 11 см, что сравнимо с попаданием в голову.

Дрон построен в совместной разработке компании Wuhan Guide Infrared и Академии специальных операций сухопутных войск Китая. В отличие от многих предыдущих моделей, он использует стандартную пехотную винтовку, а не модифицированное или специальное оружие.

Аналитики указывают, что достигнутая точность является результатом существенных усовершенствований в стабилизации аппарата, алгоритмах прицеливания и интегрированных системах управления огнем, что позволяет компенсировать колебания во время полета.

Система пока способна вести только отдельные выстрелы, а не автоматический огонь. Разработчики не уточняют, когда и будет ли дрон принят на вооружение.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае разгорается один из самых громких военных скандалов последних лет. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, высокопоставленного генерала Чжана Юся подозревают в передаче США ключевой информации о ядерном оружии КНР. Речь идёт о человеке, которого ранее считали одним из самых близких и надёжных военных союзников председателя КНР Си Цзиньпина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп свирепствует из-за разворота Канады к Китаю: чем грозит Оттаве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3340113/chinese-army-rifle-wielding-drone-gets-100-hit-rate-100-metre-range-shooting-test?module=top_story&pgtype=homepage
Теги:

Новости

Все новости