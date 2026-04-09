США давят на союзников: Европе дали считанные дни на план для Ормузского пролива

США требуют от европейских союзников срочно определиться с конкретными обязательствами по безопасности в Ормузском проливе после завершения боевых действий в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным источника, Вашингтон ожидает от партнеров четких планов по обеспечению непрерывного судоходства уже в ближайшие дни. Вопрос обсуждался на встречах в Белом доме, где президент США Дональд Трамп провел переговоры с генсеком Альянса Марком Рютте. Дополнительные консультации прошли также в Пентагоне и Государственном департаменте.

Как отмечает агентство, ранее международная коалиция под руководством Великобритании, в которую входят более 40 стран, в том числе европейские государства, Япония и Канада уже заявили о готовности присоединиться к разблокированию пролива после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуация вокруг Ормузского пролива имеет критическое значение для глобальной экономики. Ее закрытие повлекло за собой резкий скачок цен на энергоносители и усилило опасения относительно возможного дефицита топлива на мировых рынках.

В Вашингтоне дают понять: без быстрых и четких действий союзников риски для энергетической безопасности могут расти, а восстановление стабильности в регионе – затянуться.

президент США Дональд Трамп предполагает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали достаточной поддержки операции против Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц администрации.

Ссылаясь на источники СМИ, этот план, в частности, предусматривает вывод американских войск из таких государств и размещение их в странах, оказавших значительную поддержку кампании США в Иране. К примеру, Вашингтон может закрыть некоторые военные базы в Испании или Германии.



