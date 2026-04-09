Таємна операція Кремля зірвалася: як британці підсунули свиню Путіну

Великобританія заявила про провал прихованої операції Росії біля своєї підводної інфраструктури. За даними телеканалу Sky News, у водах Атлантики було виявлено російські підводні човни, які, як вважають у Лондоні, могли виконувати завдання гібридної війни.

Підводний човен РФ. Фото: з відкритих джерел

Міністр оборони Джон Гілі повідомив, що йдеться про ударну субмарину класу "Акула" і два спеціалізовані апарати Головного управління глибоководних досліджень РФ. Раніше у регіоні також фіксували розвідувальне судно "Янтар".

За словами глави оборонного відомства, ці сили були спрямовані за наказом Кремля для дій поблизу критично важливої інфраструктури – кабелів та трубопроводів. У відповідь британські військові розгорнули масштабну операцію спостереження: за човнами стежили кораблі та авіація, включаючи патрульні літаки P-8A.

У місії брали участь понад 500 військовослужбовців, а сама операція тривала понад місяць. Військові застосовували гідролокаційні буї, демонструючи повний контроль за переміщеннями російських субмарин. У результаті одна з них залишила район, а спостереження за іншими продовжується.

Лондон підкреслив, що підводні човни знаходилися у винятковій економічній зоні, а не в територіальних водах. При цьому ознак ушкодження інфраструктури не зафіксовано.

Гілі зробив заяву публічно, направивши сигнал Москві: будь-які спроби втручання матимуть наслідки. У свою чергу, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що інцидент підтверджує глобальну загрозу з боку Росії і закликав до посилення санкційного тиску.

