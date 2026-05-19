Трагедия на глазах у короля: британская военная погибла после падения с коня в Виндзоре

В Великобритании во время престижного Королевского Виндзорского конного шоу произошла трагедия, всколыхнувшая армию и королевскую семью. 24-летняя младший капрал Сиара Салливан погибла после падения с лошади во время мероприятия, на котором присутствовали Чарльз III и члены королевской семьи.

Фото: Минобороны Британии

Инцидент произошел вечером 15 мая, когда военная покидала арену после выступления Королевской конной артиллерии. По данным Министерства обороны Великобритании, Салливан упала с лошади около 19:00 по местному времени. Медики оперативно прибыли на место, однако спасти ее не удалось. Полученные травмы оказались смертельными.

"Она была бесстрашной и талантливой всадницей, образцом для других, всегда готовой взяться за самые сложные вызовы", – говорится в заявлении британской армии.

Салливан поступила на службу в 18 лет, а в 2021 году присоединилась к элитному подразделению Королевской конной артиллерии. За годы службы она участвовала в важнейших государственных церемониях, в том числе в похоронах Елизаветы II и коронации Чарльза III.

Командование подразделения вспоминает ее как человека, который "был лучом света повсюду, где появлялся". Коллеги отмечали ее профессионализм, мужество и исключительные навыки верховой езды. Представитель Букингемского дворца сообщил, что король был "шокирован и глубоко расстроен" трагедией и планирует лично выразить соболезнования семье погибшей. Полиция заявила, что не выявила никаких подозрительных обстоятельств. Следствие рассматривает инцидент как несчастный случай.

Королевское Виндзорское конное шоу — одно из самых известных конных событий в мире, которое ежегодно проходит на территории Виндзорского замка и собирает представителей армии, спортсменов и членов королевской семьи.

