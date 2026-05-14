Король Чарльз у своїй тронній промові згадав про Україну: що сказав

Король Великої Британії Чарльз III під час урочистого відкриття нової сесії парламенту у Вестмінстерському палацф окремо згадав Україну та пообіцяв продовження британської підтримки на тлі війни з Росією.

Король Чарльз III. Фото: Aaron Chown/Pool/REUTERS

Під час тронної промови 13 травня король Чарльз наголосив, що уряд Великої Британії й надалі дотримуватиметься зовнішньої політики, заснованої на захисті національних інтересів та безпеки союзників.

"У цьому нестабільному світі мій уряд і надалі проводитиме зовнішню політику, ґрунтуючись на тверезому аналізі національних інтересів. Він продовжуватиме надавати незмінну підтримку хороброму народу України, який бореться на передовій за свободу", — сказав король Чарльз.

Монарх також підкреслив важливість зміцнення співпраці з європейськими партнерами та підтвердив відданість Лондона зобов’язанням перед НАТО. За його словами, британський уряд продовжить інвестувати у сферу оборони, енергетичну безпеку та стратегічну стабільність країни.

Король Чарльз уже не вперше публічно висловлюється на підтримку України. Зокрема, під час візиту Дональда Трампа до Віндзорського замку у 2025 році британський король також говорив про необхідність подолання російської агресії та досягнення справедливого миру. А у квітні цього року монарх виступив перед Конгресом США, де також згадав про Україну. Тоді король Чарльз порівняв теракти 11 вересня з війною в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що король Британії під час візиту до США зробив заяву про Україну.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп у приватній бесіді попередив британського монарха про загрозу ядерної війни.