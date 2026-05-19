Трагедія на очах у короля: британська військова загинула після падіння з коня у Віндзорі

У Великій Британії під час престижного Королівського Віндзорського кінного шоу сталася трагедія, яка сколихнула армію та королівську родину. 24-річна молодший капрал Сіара Салліван загинула після падіння з коня під час заходу, на якому були присутні Чарльз III та члени королівської сім’ї.

Британська військова Сіара Салліван загинула після падіння з коня. Фото: Міноборони Британії

Інцидент стався ввечері 15 травня, коли військова залишала арену після виступу Королівської кінної артилерії. За даними Міністерства оборони Великої Британії, Салліван впала з коня близько 19:00 за місцевим часом. Медики оперативно прибули на місце, однак врятувати її не вдалося. Отримані травми виявилися смертельними.

"Вона була безстрашною та талановитою вершницею, взірцем для інших, завжди готовою взятися за найскладніші виклики", – йдеться в заяві британської армії.

Салліван вступила на службу у 18 років, а у 2021 році приєдналася до елітного підрозділу Королівської кінної артилерії. За роки служби вона брала участь у найважливіших державних церемоніях, зокрема у похороні Єлизавети II та коронації Чарльза III.

Командування підрозділу згадує її як людину, яка "була променем світла всюди, де з’являлася". Колеги відзначали її професіоналізм, мужність та виняткові навички верхової їзди. Речник Букінгемського палацу повідомив, що король був "шокований і глибоко засмучений" трагедією та планує особисто висловити співчуття родині загиблої. Поліція заявила, що не виявила жодних підозрілих обставин. Слідство розглядає інцидент як нещасний випадок.

Королівське Віндзорське кінне шоу — одна з найвідоміших кінних подій у світі, яка щороку проходить на території Віндзорського замку та збирає представників армії, спортсменів і членів королівської родини.

Також "Коментарі" писали, що король Чарльз у своїй тронній промові згадав про Україну.