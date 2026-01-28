Трамп в бешенстве: с кем встретился Стармер на фоне разногласий с США

Официальный Лондон делает ставку на прагматичное восстановление диалога с Пекином, подчеркивая, что экономические интересы не будут идти вразрез с вопросами безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Independent.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении перезапустить и стабилизировать отношения с Китаем, подчеркнув значимость Пекина для британской экономики.

По его словам, прежний подход Лондона к взаимодействию с КНР был непоследовательным и не позволил выстроить устойчивые и предсказуемые связи.

Кир Стармер отметил, что развитие экономических связей с Китаем не будет происходить за счет национальной безопасности Великобритании.

Премьер-министр подчеркнул, что Лондон намерен придерживаться четких ограничений по чувствительным вопросам, сохраняя баланс между прагматичным сотрудничеством и защитой собственных интересов.

По оценке Кира Стармера, отказ от взаимодействия с Пекином не отвечает интересам страны, поскольку ограничивает экономические возможности и снижает влияние Великобритании на международной арене.

Он указал, что диалог необходим даже при наличии серьезных разногласий, а изоляция не дает практических результатов.

Глава британского правительства акцентировал, что сближение с КНР не означает игнорирование спорных тем, включая вопросы безопасности и прав человека.

По его словам, Лондон считает, что нужно обсуждать разногласия открыто, не выходя за рамки установленных принципов.

"Нравится нам это или нет, Китай имеет значение для Великобритании", отметил Кир Стармер.

