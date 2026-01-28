Трамп в бешенстве: с кем встретился Стармер на фоне разногласий с США

Рубрики
Официальный Лондон делает ставку на прагматичное восстановление диалога с Пекином, подчеркивая, что экономические интересы не будут идти вразрез с вопросами безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Independent.
Кир Стармер. Фото: из открытых источников
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении перезапустить и стабилизировать отношения с Китаем, подчеркнув значимость Пекина для британской экономики.
По его словам, прежний подход Лондона к взаимодействию с КНР был непоследовательным и не позволил выстроить устойчивые и предсказуемые связи.
Кир Стармер отметил, что развитие экономических связей с Китаем не будет происходить за счет национальной безопасности Великобритании.
Премьер-министр подчеркнул, что Лондон намерен придерживаться четких ограничений по чувствительным вопросам, сохраняя баланс между прагматичным сотрудничеством и защитой собственных интересов.
По оценке Кира Стармера, отказ от взаимодействия с Пекином не отвечает интересам страны, поскольку ограничивает экономические возможности и снижает влияние Великобритании на международной арене.
Он указал, что диалог необходим даже при наличии серьезных разногласий, а изоляция не дает практических результатов.
Глава британского правительства акцентировал, что сближение с КНР не означает игнорирование спорных тем, включая вопросы безопасности и прав человека.
По его словам, Лондон считает, что нужно обсуждать разногласия открыто, не выходя за рамки установленных принципов.
