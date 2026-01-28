logo_ukra

Трамп у сказі: з ким зустрівся Стармер на тлі розбіжностей із США

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про намір перезапустити та стабілізувати відносини з Китаєм

28 січня 2026, 08:10
Кравцев Сергей

Офіційний Лондон робить ставку на прагматичне відновлення діалогу з Пекіном, наголошуючи на тому, що економічні інтереси не будуть суперечити питанням безпеки. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Independent.

Трамп у сказі: з ким зустрівся Стармер на тлі розбіжностей із США

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про намір перезапустити та стабілізувати відносини з Китаєм, наголосивши на значущості Пекіна для британської економіки.

За його словами, колишній підхід Лондона до взаємодії з КНР був непослідовним і не дозволив побудувати стійкі та передбачувані зв'язки.

Кір Стармер зазначив, що розвиток економічних зв'язків із Китаєм не відбуватиметься за рахунок національної безпеки Великобританії.

Прем'єр-міністр наголосив, що Лондон має намір дотримуватися чітких обмежень із чутливих питань, зберігаючи баланс між прагматичним співробітництвом та захистом власних інтересів.

За оцінкою Кіра Стармера, відмова від взаємодії з Пекіном не відповідає інтересам країни, оскільки обмежує економічні можливості та знижує вплив Великої Британії на міжнародній арені.

Він зазначив, що діалог необхідний навіть за наявності серйозних розбіжностей, а ізоляція не дає практичних результатів.

Глава британського уряду наголосив, що зближення з КНР не означає ігнорування спірних тем, включаючи питання безпеки та прав людини.

За його словами, Лондон вважає, що потрібно обговорювати розбіжності відкрито, не виходячи за межі встановлених принципів.

"Подобається нам це чи ні, Китай має значення для Великобританії", — зазначив Кір Стармер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Британія проти Трампа: за що Стармер вимагає термінових вибачень.




https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/starmer-china-visit-uk-trade-b2908979.html
