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Трасс объяснила, почему украинцы уже перехитрили Путина

Путин совершил стратегическую ошибку, напав на Украину

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина перехитрила президента России Владимира Путина. Тот не ожидал такого сопротивления. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью CNN заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Трасс объяснила, почему украинцы уже перехитрили Путина

Лиз Трасс. Фото: GETTY

Глава правительства Великобритании считает, что Путин совершил стратегическую ошибку, когда решил отдать команду российской армии вторгнуться в Украину. Своим сопротивлением украинцы показали, что перехитрили Путина. К такому повороту событий Москва оказалась неготовой.

"Я думаю, что украинцы его (Ред. — Путина) перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал такой реакции со стороны свободного мира", – отметила Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании отметила, что мобилизация и готовность идти на новый виток военной эскалации – лишнее подтверждение того, что Путин не побеждает в этой войне и пытается спасти ситуацию.                                                                                                                              

Трасс также выступила за то, чтобы мир продолжал усиливать санкционное давление на Россию и поддерживать Украину, не обращая внимание на бряцание оружием и мнимые угрозы российского диктатора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США объяснили, почему "частичная мобилизация" не поможет Кремлю выиграть войну против Украины.           

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский рассказал об опасном сигнале, который получил от российского президента Путина.




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Источник: https://edition.cnn.com/2022/09/25/politics/liz-truss-jake-tapper-full-interview-intl/index.html
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