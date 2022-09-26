Трасс объяснила, почему украинцы уже перехитрили Путина

Украина перехитрила президента России Владимира Путина. Тот не ожидал такого сопротивления. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью CNN заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Лиз Трасс. Фото: GETTY

Глава правительства Великобритании считает, что Путин совершил стратегическую ошибку, когда решил отдать команду российской армии вторгнуться в Украину. Своим сопротивлением украинцы показали, что перехитрили Путина. К такому повороту событий Москва оказалась неготовой.

"Я думаю, что украинцы его (Ред. — Путина) перехитрили. Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал такой реакции со стороны свободного мира", – отметила Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании отметила, что мобилизация и готовность идти на новый виток военной эскалации – лишнее подтверждение того, что Путин не побеждает в этой войне и пытается спасти ситуацию.

Трасс также выступила за то, чтобы мир продолжал усиливать санкционное давление на Россию и поддерживать Украину, не обращая внимание на бряцание оружием и мнимые угрозы российского диктатора.

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