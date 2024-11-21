Удар межконтинентальной ракетой: в Британии ответили, что произойдет, если информация подтвердится

Британские спецслужбы "срочно" анализируют сообщения о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру во время утренней массированной атаки на Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель британского премьер-министра Кира Стармера, пишет "The Guardian".

Удар межконтинентальной ракетой. Фото из открытых источников

Представитель премьера уточнил, что "это скоротечный процесс".

"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решимость", – отметил он.

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. В сети появилась информация, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", — заявил Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина.

Ранее "Комментарии" писали – стало известно, по какому городу РФ может нанести следующий удар межконтинентальной ракетой.



