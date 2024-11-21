Удар межконтинентальной ракетой: в Британии ответили, что произойдет, если информация подтвердится

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Кравцев Сергей
Британские спецслужбы "срочно" анализируют сообщения о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру во время утренней массированной атаки на Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель британского премьер-министра Кира Стармера, пишет "The Guardian".
Удар межконтинентальной ракетой. Фото из открытых источников
Представитель премьера уточнил, что "это скоротечный процесс".
По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. В сети появилась информация, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина.
Ранее "Комментарии" писали – стало известно, по какому городу РФ может нанести следующий удар межконтинентальной ракетой.
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