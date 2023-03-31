Украина должна победить Россию «хитрой войной», - Шон Макфейт

Война в Украине есть предвестие будущего вооруженных конфликтов, а победа может достаться не сильной, а "хитрой" стороне. Так считает доктор наук , эксперт по внешней политике, старший научный сотрудник Атлантического совета и профессор Университета национальной обороны и Джорджтаунского университета Шон Макфейт , пишут "Комментарии".



Война становится все коварнее и победа должна добраться до хитростей

"Смотрите, Украина не может выиграть войну на истощение против России, и Путину безразлично к человеческим жизням россиян. Так что нужно действовать разумно, — говорит международный эксперт. – Даже если у вас есть двадцать бахмутов, это все равно проигрышная стратегия. В конце концов, Украина должна стать Давидом против Голиафа. Надо быть умнее, и есть способы быть умнее".

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Мир, по мнению Шон Макфейта , должен принять новые стратегии. И эти стратегии на самом деле довольно стары, они доходят до античности и средневековья. Надо просто сдуть с них пыль и модернизировать. "Хитрая война" – это особая тактика.

"Я думаю, что война становится коварнее. И причина, почему война становится все хитрее, состоит в том, что мы живем в информационную эпоху, а в информационной эпохе, если вы хотите победить, вы должны использовать информацию как оружие, а это значит дезинформацию. Это также означает ведение войны, как в 2014 году в Украине, где в основном Россия использовала инструменты, которые давали им "правдоподобное отрицание", как "Группа Вагнера", спецназ, "зеленые человечки", все эти вещи и "активные мероприятия" создают "туман войны", — объясняет доктор наук .

По его словам, пока Запад пытался выяснить, что происходит на востоке Украины, Крым был захвачен. Очевидно, что Киев знал, что происходит, но Запад не понимал. И это пример того, как можно побеждать "коварными средствами".

"И вы видите это сегодня, это не только Россия, это как Китай и TikTok. Если вы можете вести войну, но маскировать ее под мир своим врагам, вы можете победить сегодня. Это та "хитрая война". И "Группа Вагнера" тому пример, потому что до этой войны никто на Западе не воспринимал наемников всерьез. Это дало наемникам "плащ невидимки", пока не стало слишком поздно", — говорит Шон Макфейт .

Эксперт считает, что война становится все более коварной, где победа не обязательно достается сильным в военном отношении, а "хитрым". Он убежден, что у Украины есть история использования уловок.

"Так что, я думаю, Украина и Запад будут побеждать в будущем, а не с помощью грубой силы, что полезно, но это не выиграет войны. Нам нужно превзойти наших противников, а не просто побеждать силой", – резюмирует профессор.

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