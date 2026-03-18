Украина и Британия создают оборонный альянс: новое соглашение изменяет правила игры
НОВОСТИ

Украина и Британия создают оборонный альянс: новое соглашение изменяет правила игры

Киев и Лондон переходят от поставок оружия к совместному производству и новой архитектуре безопасности Европы

18 марта 2026, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подписанная 17 марта декларация между Украиной и Великобританией фактически означает создание оборонного альянса между странами. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Украина и Британия создают оборонный альянс: новое соглашение изменяет правила игры

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Документ в Лондоне подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер.

По словам Жовквы, речь идет не просто о военной помощи, а о переходе к глубокой интеграции оборонных возможностей.

Согласно договоренностям Украина будет делиться боевым опытом, современными технологиями и наработками, полученными во время войны. Британия будет инвестировать в оборонную промышленность, помогать масштабировать производство и усиливать дальнобойные способности.

Ключевым направлением станет развитие противовоздушной обороны – от борьбы с дронами до интеграции систем противодействия крылатым и баллистическим ракетам. Также предусмотрено совместное производство ударных средств большой дальности и новой оборонно-промышленной экосистемы.

Отдельный акцент сделан на обучении военных: украинский боевой опыт будет интегрирован в тренировки, доктрины и подготовку, в частности, в сфере использования беспилотников и новейших технологий.

По словам Жовквы, сотрудничество носит долгосрочный характер и предполагает укрепление цепей поставок, развитие совместных производств и даже привлечение третьих стран.

В Киеве подчеркивают, что подписанная декларация открывает новый этап партнерства и фактически формирует основу будущей системы безопасности в Европе.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп подверг резкой критике страны-члены НАТО за отказ принять участие в военной операции против Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.




Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10164033376429292&id=624154291&rdid=IVhSzMuVQuTizg93
