Україна і Британія створюють оборонний альянс: нова угода змінює правила гри

Підписана 17 березня декларація між Україною та Великою Британією фактично означає створення оборонного альянсу між країнами. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Володимир Зеленський та Кір Стармер.

Документ у Лондоні підписали президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Кір Стармер.

За словами Жовкви, йдеться не просто про військову допомогу, а про перехід до глибокої інтеграції оборонних можливостей.

Згідно з домовленостями, Україна ділитиметься бойовим досвідом, сучасними технологіями та напрацюваннями, отриманими під час війни. Натомість Британія інвестуватиме в оборонну промисловість, допомагатиме масштабувати виробництво та посилюватиме далекобійні спроможності.

Ключовим напрямом стане розвиток протиповітряної оборони – від боротьби з дронами до інтеграції систем протидії крилатим і балістичним ракетам. Також передбачено спільне виробництво ударних засобів великої дальності та створення нової оборонно-промислової екосистеми.

Окремий акцент зроблено на навчанні військових: український бойовий досвід буде інтегровано у тренування, доктрини та підготовку, зокрема у сфері використання безпілотників і новітніх технологій.

За словами Жовкви, співпраця має довгостроковий характер і передбачає зміцнення ланцюгів постачання, розвиток спільних виробництв і навіть залучення третіх країн.

У Києві підкреслюють: підписана декларація відкриває новий етап партнерства і фактично формує основу майбутньої системи безпеки в Європі.

