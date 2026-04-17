Украина получит еще больше оружия: чего добивается Британия

Европейский Союз готов допустить Великобританию к участию в масштабной кредитной программе поддержки Украины объемом €90 млрд. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Инициатива призвана ускорить закупки вооружений для Киева. Ожидается, что уже в течение следующего года Украина сможет получить военную помощь на сумму до €60 млрд.

Однако участие Лондона пока ограничено действующими правилами ЕС: британские компании могут претендовать лишь на те контракты, которые не в состоянии выполнить производители из стран Евросоюза. Такой подход не устраивает британское правительство – министры настаивают на равных условиях конкуренции для своих оборонных подрядчиков.

Еврокомиссар по вопросам Brexit Марош Шефчович подтвердил готовность Брюсселя обсуждать расширение роли Великобритании. По его словам, это может стать частью более широкой "перезагрузки" отношений между сторонами после выхода Лондона из ЕС и принесет взаимную выгоду.

Предварительно вклад Великобритании в программу оценивается примерно в £390 млн (€455 млн), однако окончательные параметры еще согласовываются.

При этом условия участия предусматривают финансовую нагрузку: Лондон должен будет покрывать свою долю процентных выплат по займу – около €3 млрд ежегодно.

По данным источников, переговоры продолжаются, и в ЕС не возражают против участия британских компаний в тендерах на поставки вооружений для Украины.

Однако ключевой вопрос – получит ли Лондон полноценный доступ к этому многомиллиардному рынку – остается открытым.

