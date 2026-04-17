Україна отримає ще більше зброї: чого добивається Британія

Європейський Союз готовий допустити Великобританію до участі у масштабній кредитній програмі підтримки України обсягом 90 млрд. євро. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Ініціатива покликана прискорити закупівлю озброєнь для Києва. Очікується, що вже протягом наступного року Україна зможе отримати військову допомогу на суму до 60 млрд. євро.

Проте участь Лондона поки що обмежена чинними правилами ЄС: британські компанії можуть претендувати лише на ті контракти, які не в змозі виконати виробники з країн Євросоюзу. Такий підхід не влаштовує британський уряд – міністри наполягають на рівних умовах конкуренції своїх оборонних підрядників.

Єврокомісар із питань Brexit Марош Шефчович підтвердив готовність Брюсселя обговорювати розширення ролі Великобританії. За його словами, це може стати частиною ширшого перезавантаження відносин між сторонами після виходу Лондона з ЄС і принесе взаємну вигоду.

Попередньо внесок Великобританії у програму оцінюється приблизно в £390 млн (€455 млн), проте остаточні параметри ще узгоджуються.

При цьому умови участі передбачають фінансове навантаження: Лондон повинен буде покривати свою частку відсоткових виплат із позики – близько €3 млрд щорічно.

За даними джерел, переговори продовжуються, і в ЄС не заперечують проти участі британських компаній у тендерах на постачання озброєнь для України.

Однак ключове питання – чи отримає Лондон повноцінний доступ до цього багатомільярдного ринку – залишається відкритим.

Читайте також на порталі "Коментарі" – після Орбана з'явився новий гравець із правом вето: чи отримає Київ обіцяні 90 млрд від ЄС.



