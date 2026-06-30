Правительство Великобритании готовит новые правила для людей, получивших убежище в стране. Согласно инициативе после трудоустройства и получения стабильного дохода они могут быть обязаны частично компенсировать государству расходы на свое содержание. Об этом сообщает BBC.

Фото: из открытых источников

Соответствующие положения планируют включить в новый законопроект об иммиграции и предоставлении убежища. Документ предусматривает, что совершеннолетние лица, имеющие достаточный уровень доходов, будут постепенно возмещать средства, затраченные государством на обеспечение жильем и другой необходимой помощью. По предварительным оценкам, сумма компенсации может составить около 10 тысяч фунтов стерлингов.

Предлагаемый механизм предусматривает, что после получения разрешения на работу люди будут платить фиксированный взнос до момента получения права на постоянное проживание. Кроме того, аналогичные требования могут распространиться и на лиц, которым отказали в предоставлении убежища. Если они захотят в будущем снова въехать в Великобританию, им могут предложить сначала компенсировать расходы, понесенные государством.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что новый подход должен объединить право на защиту с ответственностью перед обществом. По ее словам, люди, уже имеющие финансовую возможность, должны вносить вклад в покрытие расходов, связанных с системой предоставления убежища.

Впрочем, инициатива уже вызвала критику. Представители Миграционной обсерватории Оксфордского университета и благотворительной организации Refugee Council считают, что такие правила фактически создают дополнительную финансовую нагрузку для беженцев. Они также сомневаются, что предложенная система будет эффективна, ведь многие люди после получения убежища имеют невысокие доходы.

По информации Министерства внутренних дел Великобритании, в 2024 году в поддержку искателей убежища государство направило около 4 млрд фунтов стерлингов.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Чехии партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) выступила с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого льва. Об этом сообщает Ceske Noviny.