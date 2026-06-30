На українців у Британії чекає несподіваний удар: розкрито шокуючий задум Лондона

Уряд Великої Британії готує нові правила для людей, які отримали притулок у країні. Згідно з ініціативою, після працевлаштування та отримання стабільного доходу вони можуть бути зобов'язані частково компенсувати державі витрати на своє утримання. Про це повідомляє BBC.

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Відповідні положення планують включити до нового законопроєкту про імміграцію та надання притулку. Документ передбачає, що повнолітні особи, які мають достатній рівень доходів, поступово відшкодовуватимуть кошти, витрачені державою на забезпечення житлом та іншою необхідною допомогою. За попередніми оцінками, сума компенсації може становити близько 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Запропонований механізм передбачає, що після отримання дозволу на роботу люди сплачуватимуть фіксований внесок до моменту набуття права на постійне проживання. Крім того, аналогічні вимоги можуть поширитися і на осіб, яким відмовили в наданні притулку. Якщо вони захочуть у майбутньому знову в'їхати до Великої Британії, їм можуть запропонувати спершу компенсувати витрати, понесені державою.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що новий підхід має поєднати право на захист із відповідальністю перед суспільством. За її словами, люди, які вже мають фінансову можливість, повинні робити внесок у покриття витрат, пов'язаних із системою надання притулку.

Втім, ініціатива вже викликала критику. Представники Міграційної обсерваторії Оксфордського університету та благодійної організації Refugee Council вважають, що такі правила фактично створюють додаткове фінансове навантаження для біженців. Вони також сумніваються, що запропонована система буде ефективною, адже багато людей після отримання притулку мають невисокі доходи.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, у 2024 році на підтримку шукачів притулку держава спрямувала близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

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